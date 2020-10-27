Первый российский гонщик в «Формуле-1» Виталий Петров впервые высказался о смерти отца. Об этом он написал во вторник, 27 октября, в своем инстаграме.



«Это самое страшное, что могло со мной произойти... Моему горю нет предела. Сердце как-будто само хочет остановиться. Наша семья потеряла самого близкого, дорогого, любимого, искреннего, доброго, честного человека на всём белом свете. Мы с братом, с Мамой просто не можем поверить в происходящее. Он ушёл, но он Жив. Жив во мне!» — написал Петров (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).