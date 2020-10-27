Первый российский гонщик «Формулы-1» Виталий Петров — о смерти отца: Он ушёл, но он жив во мне!
Первый российский гонщик в «Формуле-1» Виталий Петров впервые высказался о смерти отца. Об этом он написал во вторник, 27 октября, в своем инстаграме.
«Это самое страшное, что могло со мной произойти... Моему горю нет предела. Сердце как-будто само хочет остановиться. Наша семья потеряла самого близкого, дорогого, любимого, искреннего, доброго, честного человека на всём белом свете. Мы с братом, с Мамой просто не можем поверить в происходящее. Он ушёл, но он Жив. Жив во мне!» — написал Петров (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).
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Это самое страшное, что могло со мной произойти...Моему горю нет предела. Сердце как-будто само хочет остановиться. Наша семья потеряла самого близкого, дорогого, любимого, искреннего, доброго, честного человека на всём белом свете. Мы с братом, с Мамой просто не можем поверить в происходящее. Он ушёл, но он Жив. Жив во мне!
Отец гонщика Александр Петров, выборгский депутат и крупный бизнесмен, был застрелен вечером субботы в своём коттедже под Выборгом. Предположительно, с противоположного берега реки, когда бизнесмен вышел окунуться после бани, стрелял снайпер. Подробней об убийстве главного человека в Выборге читайте на «Фонтанке».
Петров-младший — пилот «Формулы-1» с 31 января 2010-го по 1 февраля 2013-го. Он первый российский гонщик, который выступал на чемпионате в таком качестве.