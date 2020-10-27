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27.10.2020 11:05
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Первый российский гонщик «Формулы-1» Виталий Петров — о смерти отца: Он ушёл, но он жив во мне!

Первый российский гонщик в «Формуле-1» Виталий Петров впервые высказался о смерти отца. Об этом он написал во вторник, 27 октября, в своем инстаграме.

«Это самое страшное, что могло со мной произойти... Моему горю нет предела. Сердце как-будто само хочет остановиться. Наша семья потеряла самого близкого, дорогого, любимого, искреннего, доброго, честного человека на всём белом свете. Мы с братом, с Мамой просто не можем поверить в происходящее. Он ушёл, но он Жив. Жив во мне!» — написал Петров (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

Отец гонщика Александр Петров, выборгский депутат и крупный бизнесмен, был застрелен вечером субботы в своём коттедже под Выборгом. Предположительно, с противоположного берега реки, когда бизнесмен вышел окунуться после бани, стрелял снайпер. Подробней об убийстве главного человека в Выборге читайте на «Фонтанке».

Петров-младший — пилот «Формулы-1» с 31 января 2010-го по 1 февраля 2013-го. Он первый российский гонщик, который выступал на чемпионате в таком качестве.

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Комментарии (2)

syshsun
Судя по новостям,его ушли.....
michailPotapov
Ничего он не добился в формуле1 за папкин бабосы криминальные
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