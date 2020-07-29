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29.07.2020 10:51
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Петербург на 4 месте в России по суточному приросту заболевших новым коронавирусом. Их в городе 165

За прошедшие сутки в России нашли 5 475 заболевших COVID-19. Новые случаи выявили во всех регионах страны, кроме Чукотки. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 671. Петербург по этому показателю оказался на 4 месте. Общее число заболевших в городе достигло 31 140.

В петербургском оперативном штабе рассказали, что за день на коронавирус обследовали 12971 жителя. Под медицинским наблюдением оставили 1278 человек, из которых 1082 — на самоизоляции.

С начала пандемии в России зафиксировали 828 990 случаев коронавируса. Больше выявили только в Индии (1,5 миллиона), Бразилии (2,4 миллиона) и США (4,3 миллиона). Большинству заразившихся COVID-19 россиян (620 333) удалось вылечиться, а для 13 673 он закончился летальным исходом.

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Комментарии (5)

Piter Pen
165 официально допущенных в статистику с ковид.. остальные с диагнозом орви и внебольничная пневмония лечатся...
Noisymouse
Вообще, какая-то невеселая статистика... Около 31 тыс заболевших, больше 2 тыс умерших. Это ж получается, что 15:1. А если учесть, что часть выявленных - бессимптомные, вообще как-то грустно становится.
DrNixon
Интересно на каком этапе додумаются "обнулить" статистику по выздоровевшим? Иначе Питер останется единственным в стране городом в котором люди заболели и "исчезли"...
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