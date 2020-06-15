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15.06.2020 15:40
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В госдепе США остались недовольны приговором Уилану. Московский суд признал его шпионом

Государственный секретарь США прокомментировал вердикт Мосгорсуда, приговорившего американца Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж.

«Возмущен сегодняшним решением по делу Пола Уилана <...> Обращение российских властей с Полом продолжает вызывать ужас», — написал 15 июня Майк Помпео в своем Twitter.

Госсекретарь США также потребовал «немедленного освобождения» своего соотечественника.

Пола Уилана, который является гражданином сразу четырех стран, задержали в Москве 28 декабря 2018 года якобы «при проведении шпионской акции». Адвокат американца подтвердил, что у шпиона нашли секретные сведения. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Reuters стало известно, что Уилан является директором по безопасности компании BorgWarner, занимающейся поставкой автозапчастей. В середине 2000-х годов Пол Уилан служил в морской пехоте в Ираке, в 2008-м его уволили из вооруженных сил за воровство. Американец в 2019-м обратился к Дональду Трампу с просьбой помочь.

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Комментарии (2)

PHOBOS Saint-Petersburg
Видимо адвокату не удалось придумать внятную байку, откуда у торговца автозапчастями нашёлся штатно-должностной список действующих сотрудников ФСБ.
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