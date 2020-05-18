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18.05.2020 11:38
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На Стачек «Рендж Ровер» отправил «Форд» на тротуар. На Суворовском на тротуаре таксист задавил человека

Две серьёзные аварии с выездом на тротуар случились утром 18 мая в Санкт-Петербурге.

На Суворовском проспекте, у пересечения с улицей Моисеенко, такси снесло столб, выехало на тротуар и сбило людей, сообщает читатель «Фонтанки». По предварительной информации нашего издания, один человек погиб.

Фото: читатель «Фонтанки»

В 10:37 на пересечении проспекта Стачек и Автовской улицы столкнулись «Рендж Ровер» и «Форд», последний отбросило на тротуар к дому. «Водитель «Форда» пожилой мужчина, вместе с ним в машине находились две пожилые женщины. Все живы, — рассказывает читатель «Фонтанки» Ринад. — Поднял вылетевшие кепку и шапку, отдал водителю. Ну и, естественно, спросил, могу ли помочь. Вид пожилых женщин доверия не внушал».

Как стало известно «Фонтанке», одна женщина госпитализирована. «Там мамаша с ребёнком проходила, афишная тумба уберегла её и ребёнка от брызг бамперов. Шутка ли, «Форд» крутануло и на тротуар выкинуло», — добавляет Ринад.

Фото: читатель «Фонтанки»

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Комментарии (1)

260623941
Это с какой надо скоростью ехать,чтобы столб снести- турма-пожизненно !!
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