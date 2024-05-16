К концу 2024 года юань станет второй по популярности валютой у россиян и займет 30% портфеля всех валютных сбережений

Аналитики ВТБ прогнозируют рост рынка розничных сбережений в китайской валюте на 25 млрд юаней в 2024 году, в результате чего их общий объем достигнет 90 млрд юаней. Таким образом, если в прошлом году на юань приходилось около четверти валютных накоплений россиян, то в этом году доля вырастет до 30%, что позволит ему занять второе место по популярности среди иностранных валют в России.

Резкий рост популярности юаня пришелся на 2023 год, когда объем средств в юанях на счетах физлиц в целом по банковской системе страны вырос в полтора раза. В этом году рост продолжился. В ВТБ отмечают, в частности, что средний размер вклада в юанях вырос на 2,3 тысячи и достиг 14,5 тыс. юаней, при этом россияне предпочитают короткие и среднесрочные вклады — от трех месяцев до полугода, на них приходится более 65% от всех открытых счетов. Наиболее популярны вклады в юанях в Москве и Московской области, в Петербурге и Ленобласти, а также в Екатеринбурге и Свердловской области, Самаре и Нижнем Новгороде.