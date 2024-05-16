К концу 2024 года юань станет второй по популярности валютой у россиян и займет 30% портфеля всех валютных сбережений

Аналитики ВТБ прогнозируют рост рынка розничных сбережений в китайской валюте на 25 млрд юаней в 2024 году, в результате чего их общий объем достигнет 90 млрд юаней. Таким образом, если в прошлом году на юань приходилось около четверти валютных накоплений россиян, то в этом году доля вырастет до 30%, что позволит ему занять второе место по популярности среди иностранных валют в России.
Резкий рост популярности юаня пришелся на 2023 год, когда объем средств в юанях на счетах физлиц в целом по банковской системе страны вырос в полтора раза. В этом году рост продолжился. В ВТБ отмечают, в частности, что средний размер вклада в юанях вырос на 2,3 тысячи и достиг 14,5 тыс. юаней, при этом россияне предпочитают короткие и среднесрочные вклады — от трех месяцев до полугода, на них приходится более 65% от всех открытых счетов. Наиболее популярны вклады в юанях в Москве и Московской области, в Петербурге и Ленобласти, а также в Екатеринбурге и Свердловской области, Самаре и Нижнем Новгороде.
«Юань постепенно становится все более значимой валютой в структуре нашей внешнеэкономической деятельности, — прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. — За последние два года доля китайской валюты в экспорте России выросла с 0,4% до 34,5%, в импорте — с 4,3% до 36,4%. На юань приходится более половины операций на биржевом валютном рынке. Рост роли юаня в международных расчетах сказывается на интересе к китайской валюте как у крупных инвесторов, так и у вкладчиков. С одной стороны, происходит замещение ранее приобретенных инвестиционных и депозитных продуктов в долларах и евро, растет запрос на размещение новых долей в активах, с другой — клиенты стремятся диверсифицировать свой портфель и хеджировать валютные риски».
Непосредственно в ВТБ рассчитывают, что к концу года объем пассивов в китайской валюте в банке вырастет более чем в полтора раза, а доля юаня в валютных вкладах достигнет 50%.