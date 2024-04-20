На первом месте. В первом квартале Россия остается лидером по поставкам нефти в Китай и продолжает наращивать объемы

Поставки нефти из России в Китай выросли на 12,85% в первом квартале 2024 года. Всего в январе — марте в страну экспортировали 28,528 млн т нефти, приводит данные китайского таможенного управления ТАСС 20 апреля.



В стоимостном выражении поставки выросли на 17,9% — до 13,858 млрд долларов. При этом объем экспорта продолжает увеличиваться: в марте Китай закупил 10,8 млн тонн российской нефти, а это на 18,8% больше, чем в феврале.

Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай. На втором месте по поставкам Саудовская Аравия, которая экспортировала 19,8 млн т нефти за 12,1 млрд долларов, на третьем — Ирак с 15,6 млн т нефти за 9 млрд долларов.