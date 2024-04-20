На первом месте. В первом квартале Россия остается лидером по поставкам нефти в Китай и продолжает наращивать объемы

Поставки нефти из России в Китай выросли на 12,85% в первом квартале 2024 года. Всего в январе — марте в страну экспортировали 28,528 млн т нефти, приводит данные китайского таможенного управления ТАСС 20 апреля.
В стоимостном выражении поставки выросли на 17,9% — до 13,858 млрд долларов. При этом объем экспорта продолжает увеличиваться: в марте Китай закупил 10,8 млн тонн российской нефти, а это на 18,8% больше, чем в феврале.
Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай. На втором месте по поставкам Саудовская Аравия, которая экспортировала 19,8 млн т нефти за 12,1 млрд долларов, на третьем — Ирак с 15,6 млн т нефти за 9 млрд долларов.
Также в первом квартале Китай закупил 1,648 млн т российского сжиженного природного газа (СПГ). В сравнении с 2023 годом поставки выросли на 2%, при этом в стоимостном выражении они сократились на 19,7% — до 1,06 млрд долларов. Среди поставщиков СПГ в Китай Россия занимает четвертое место. Лидирует Австралия, которая экспортировала 6,3 млн т за 3,6 млрд долларов.
Ранее «Фонтанка» писала о том, что товарооборот России и Китая по итогам 2023 года вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 млрд долларов. Китай отправил в РФ товаров на сумму 110,97 млрд долларов, увеличив экспорт на 46,9. Ответный экспорт из России составил 129,14 млрд долларов, что на 12,7% больше, чем годом ранее.