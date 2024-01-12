Товарооборот России и Китая достиг рекордных 240 млрд долларов за год

Товарооборот России и Китая по итогам 2023 года вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 млрд долларов. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР, передает ТАСС.



По данным ведомства, за этот период Китай отправил в РФ товаров на сумму 110,97 млрд долларов, увеличив экспорт на 46,9. Ответный экспорт из России составил 129,14 млрд долларов, увеличив показатель на 12,7%.