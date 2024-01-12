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    Товарооборот России и Китая достиг рекордных 240 млрд долларов за год

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    Товарооборот России и Китая по итогам 2023 года вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 млрд долларов. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР, передает ТАСС.

    По данным ведомства, за этот период Китай отправил в РФ товаров на сумму 110,97 млрд долларов, увеличив экспорт на 46,9. Ответный экспорт из России составил 129,14 млрд долларов, увеличив показатель на 12,7%.

    Особенный рост объема торговли двух стран таможенники отметили в декабре, показатель составил 21,9 млрд долларов — на 1,8% больше, чем в ноябре. КНР экспортирует в Россию широкий перечень продукции: автомобили, смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.

    Ранее президент РФ Владимир Путин в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином заявлял, что за год страны преодолеют отметку в 200 млрд долларов товарооборота. Также российский лидер назвал завистниками тех, кто предрекает стране зависимость от Китая в будущем, и посоветовал скептикам «лучше подумать о себе».

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