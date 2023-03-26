Президент России Владимир Путин назвал завистниками тех, кто предрекает России зависимость от Китая в будущем и посоветовал скептикам «лучше подумать о себе». Об этом глава государства заявил в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 24». Отрывок интервью ведущий опубликовал в своем Telegram-канале 26 марта.
Российский лидер обратил внимание, что европейская экономика находится в гораздо большей зависимости от Пекина, поскольку товарооборот Европы и Китая растет очень высокими темпами.
Путин также отметил, что в сотрудничестве Китая и России нет ничего секретного. Несмотря на взаимодействие в военно-технической сфере, это не военный союз, а учения проводятся и с другими странами.
«Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия. Мы не скрываем. У нас все прозрачно. Там нет ничего секретного», — сказал президент.
Лидер Китайской коммунистической партии Си Цзиньпин находился с визитом в Москве с 20 по 22 марта. Китаист Александр Лукин объяснил «Фонтанке» о чем договорились Путин и Си Цзиньпин за это время и почему Китай не оглядывается на США.