Президент России Владимир Путин назвал завистниками тех, кто предрекает России зависимость от Китая в будущем и посоветовал скептикам «лучше подумать о себе». Об этом глава государства заявил в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 24». Отрывок интервью ведущий опубликовал в своем Telegram-канале 26 марта.



Российский лидер обратил внимание, что европейская экономика находится в гораздо большей зависимости от Пекина, поскольку товарооборот Европы и Китая растет очень высокими темпами.



Путин также отметил, что в сотрудничестве Китая и России нет ничего секретного. Несмотря на взаимодействие в военно-технической сфере, это не военный союз, а учения проводятся и с другими странами.

