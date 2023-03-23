Китаист Александр Лукин: «Психологически надо готовиться к тому, что Россия по сравнению с Китаем будет страной менее влиятельной, а со временем — и менее развитой»

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Поделиться Поделиться





Подводим итоги визита в Москву лидера китайской коммунистической партии Си Цзиньпина. Китаист Александр Лукин, в 2009 году даже получивший медаль за «Выдающийся вклад в развитие китайско-российских отношений», объясняет «Фонтанке», как эти самые отношения устроены, о чем договорились Путин и Си Цзиньпин за это время и почему Китай не оглядывается на США.



Фото: Владимир Гердо/ТАСС Поделиться Поделиться





— Состоявшийся визит Си Цзиньпина в Москву стоит рассматривать как обыкновенную ежегодную встречу с лидером России или это был приезд, отягощенный обстоятельствами СВО, когда Россия ищет на мировой арене если не союзников, то поддержку своих действий?



— Это очередной визит Си Цзиньпина в Москву, в нем нет ничего экстраординарного. Еще с 1990-х годов у России с Китаем действует механизм ежегодных официальных государственных визитов. Он был приторможен на время пандемии — несколько раз лидеры двух стран встречались онлайн. В этом году, исходя из очередности, китайский лидер должен был прибыть в Россию — вот он и приехал.

Что касается союзников, если под «союзниками» понимать, обязательства по взаимной обороне, то союз между нашими странами не предусматривается, да и никто к нему и не стремится. Про некоторую поддержку Китаем России говорить можно. Например, Си Цзиньпин уже второй раз выбирает Россию как первую страну, в которую он приезжает после избрания. Он приезжал в 2013 году, тоже в марте, сразу после прихода к власти. Сейчас у него начинается третий срок — и он снова приезжает в Россию. Есть в этом, безусловно, некоторая символика — Россия главный и ценный стратегический партнер.



— Си Цзиньпин уже 11 лет при власти и он тоже вносил поправки в конституцию. Как он это осуществлял?

— Согласно китайской конституции в Китае главой государства является Председатель КНР, которого избирает Всекитайское собрание народных представителей, представительный орган. Этот орган собирается на свои сессии и выдвигает кандидатуру на срок в 5 лет. До Си Цзиньпина в течение некоторого времени согласно конституции этот срок нельзя было занимать больше двух лет, но при Си Цзиньпине были внесены изменения в конституцию — эти ограничения были сняты. При этом в последние лет 30 этим Председателем КНР становился генеральный секретарь коммунистической партии Китая, то есть лидер компартии. И в действительности все назначения, как и в любом коммунистическом государстве, решаются на номенклатурной основе партийным органом — на съезде. В конце прошлого года прошел ХХ съезд КПК — и все эти назначения были оговорены, представительный орган их утвердил. Вот таким образом все получилось.



— Мне кажется, говоря об отношения Китая и России стоит рассматривать не эту пару, а триумвират — вместе с США, ведь действия Китая зависят и от Штатов. Америка уже однажды ввела санкции против китайской компании Huawei, когда запретила использовать им операционную систему Android, заподозрив компанию в промышленном шпионаже — тогда «Хуавей» потерял миллиарды долларов и лишился многих контрактов по строительству систем 5G в Европе и не только. Да и Трамп вел глобальную торговую войну с Китаем. Не боится ли Си Цзиньпин негативной реакции правительства Байдена на встречу с Путиным и отмены Штатами Китая?



— Ваши мнения я не буду комментировать — это займет слишком много времени. Но по поводу реакции Байдена и США — конечно, она будет негативной. США вообще не нравятся все остальные крупные страны, которые проводят независимую политику. И тем более, когда они между собой имеют хорошие отношения. Однако в данном случае США должны винить только себя: с геополитической точки зрения сближение России и Китая абсолютно естественно, потому что США проводят враждебную политику в отношении обеих стран, что, конечно, их сближает.



— Китай для России сейчас практически единственный партнер с соразмерным оборотом товаров: из Китая мы будем получать технику, запчасти и прочее, продавая туда лес, газ и нефть не по рыночной, а по приемлемой для Китая цене, тем самым попадая в экономическую зависимость от него. Чем России это выгодно и это выход для нее — очевидно, но стоит ли Китаю рисковать отношениями с США и Европой ради России?



— Давайте начнем с сотрудничества с Россией: оно Китаю выгодно само по себе — безо всяких США, по причине которую вы обозначили — Китай покупает по выгодной цене (судя по всему с дисконтом) российские нефть и газ. Хотя на самом деле цены никому не известны — это коммерческая тайна, а все, что говорят в СМИ — спекуляция. Есть некоторые сведения, что это довольно низкая цена. Но что вообще такое рыночная цена в этой области — не особо понятно. Например, газового рынка практически не существует. Европейцы пытались строить рынок, но цены настолько поднялись, что они сами не обрадовались. Трубопроводный газ продается по долгосрочным контрактам.



Короче говоря, Китаю в любом случае выгодно. Но, действительно, китайские торгово-экономические отношения с США и Европой гораздо обширнее, чем с Россией. Это вызвано прежде всего тем, что экономика США и Евросоюза гораздо больше российской. Например, торговля США с Китаем — больше 700 миллиардов долларов в год, Россия с Китаем — около 150, вроде бы в этом году может достичь 200 миллиардов.

Главный интерес Китая в России (если мы смотрим на ситуацию с его стороны) — не экономический, а геополитический. Даже если бы Россия вообще не продавала нефть и газ Китаю, Китай нашел бы его чуть дороже в другом месте. Это не главное, что его привлекает в России. Его заботит международная обстановка: США проводит враждебную антикитайскую политику, пытаясь сдержать развитие Китая. Трамп начал торговую войну, поднимая тарифы, несмотря на все свои идеи свободной торговли. Байден запретил продавать Китаю определенные товары, чтобы он не смог стать мировым лидером в области современных технологий, а значит — конкурентом.



Китай, как и Россия, окружается базами США и их союзников, создается новый альянс: США, Великобритания и Австралия, — который является явно антикитайским — такое военное окружение. Китаю это очевидно не нравится. На что он может опереться в мире в этом противостоянии? Россия для него самый ценный партнер. У него, конечно, есть и другие друзья типа Северной Кореи, но это — страны небольшие, да и сами с многочисленными проблемами. Россия — крупная мировая держава, страна, обладающая большими запасами ядерного оружия и сырья: в этом ценность России как главного геополитического партнера Китая. Поэтому его политика довольно естественна и отвечает китайским интересам, как их понимают нынешние правящие структуры.



— Что лидеры государств должны были обсудить в этот раз и к чему они пришли по итогам визита?



— Это государственный визит — на нем обсуждается весь комплекс взаимоотношений: двусторонние и многосторонние вопросы. Двусторонние вопросы: прежде всего — политический диалог, то есть обсуждение ситуации в наших странах и того, как наладить взаимодействие. Сотрудничество в ООН — например, координация при голосовании: обычно Китай и Россия голосуют почти одинаково по разным вопросах, потому что их позиция совпадает; в Шанхайской организации сотрудничества, в БРИКС, — куда входит и Россия, и Китай. Региональные конфликты, включая украинский, но не только. И проблемы торгово-экономического сотрудничества: кроме нефти и газа, которые Россия продает Китаю, не надо забывать, что Россия все больше покупает машин и оборудования из Китая — в Европе это теперь делать все труднее. По статистике треть продаж в России в последнее время — китайские автомобили, никогда они такую доля рынка не занимали. И это только то, что на поверхности: вообще все машины и оборудование теперь по большей части будут китайскими.



В результате нынешнего визита было подписано 14 документов. Некоторые из них касаются общего видения мирового порядка и сотрудничества на мировой арене. Россия и Китай продолжают выступать за многополярный мир — против гегемонии Запада. Другие — конкретных отраслей экономического взаимодействия: от создания совместных телевизионных программ и медиапроектов до разработки лесных ресурсов, производства сои и фундаментальных научных исследований. Главный политический результат — Китай продолжает считать Россию важнейшим партнером и не собирается уступать по этому вопросу внешнему давлению. Главный экономический результат — дальнейшее продвижение сотрудничества по самым разным направлениям, несмотря на антироссийские санкции и возможность применения вторичных санкций против Китая.

— Когда-то вы стали редактором монографии «Россия и Китай: четыре века взаимодействия» — какие реперные точки можно выделить на этом этапе?



— С 17 века, когда Российское и Китайское государства вступили в соприкосновение, но восточное направление в российской внешней политике было вторичным. Первое время это были два мощных, развивающихся государства. Однако с 19-го века Китай впал в кризис. Россия стала более мощной страной и привыкла к этому. Это чувство сохранилось и в СССР: в советское время считалось, что СССР — мощное и развитое государство, «старший брат» Китая, а Китай — отставшая восточная страна. И во многом это соответствовало действительности: и показатели ВВП, и показатели развития об этом говорили. За последние же 30 лет Китай сделал мощный рывок вперед, Россия же развивается гораздо медленнее, периодически впадая в периоды стагнации. В результате на сегодняшний день ВВП Китая в 10–12 раз выше российского, расходы на оборону — в 3–4 раза больше, ВВП на душу населения, несмотря на громадную численность, тоже почти сравнялось. Вот к чему мы и пришли в результате параллельного развития.



— То есть нам надо учиться у Китая?

— Смотря какая стоит цель. Если мы хотим быть мощной державой, то стоит чему-то и поучиться. Но такой огромный разрыв, вероятно, не получится покрыть даже ускоренным развитием. Что такое разница ВВП в 10 раз! 1% китайского роста — 10% российского. С какой скоростью должна развиваться Россия, чтобы хотя бы начать догонять Китай? В Китае в прошлом году был крайне низкий для них рост — 3%. Мы, конечно, важные партнеры, но разрыв в совокупной мощи все увеличивается. Психологически надо готовиться к тому, что Россия по сравнению с Китаем будет страной менее влиятельной, а со временем — и менее развитой. И привыкать с этим жить так, чтобы, сохраняя сотрудничество, не попасть в чрезмерную зависимость.

Анастасия Медвецкая специально для «Фонтанки.ру»

