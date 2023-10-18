Путин и Си Цзиньпин в Пекине говорят о дружбе, доверии и сотрудничестве

В Пекине 18 октября начался форум «Один пояс, один путь» с участием российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным. Говорят о планах.

Выступая с приветственной речью, Путин рассказал о роли России как самой большой страны, а именно — связанности партнеров форума через ее территорию. «В европейской части России мы формируем международный коридор «Север — Юг», — председатель КНР тоже упоминал об этом, — связывающий российские порты на Балтике и в Арктике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. На всём маршруте — от нашего северного города Мурманска до иранского Бендер-Аббаса — будет обеспечено, как говорят специалисты, бесшовное железнодорожное сообщение», — цитирует один из примеров логистики Кремль.