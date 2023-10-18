    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, с-з

    754мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd97.35eur102.75

    Путин и Си Цзиньпин в Пекине говорят о дружбе, доверии и сотрудничестве

    1656
    19 комментариев

    В Пекине 18 октября начался форум «Один пояс, один путь» с участием российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным. Говорят о планах.

    Выступая с приветственной речью, Путин рассказал о роли России как самой большой страны, а именно — связанности партнеров форума через ее территорию. «В европейской части России мы формируем международный коридор «Север — Юг», — председатель КНР тоже упоминал об этом, — связывающий российские порты на Балтике и в Арктике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. На всём маршруте — от нашего северного города Мурманска до иранского Бендер-Аббаса — будет обеспечено, как говорят специалисты, бесшовное железнодорожное сообщение», — цитирует один из примеров логистики Кремль.

    Отмечается, что при личном общении Путин обратился к Си Цзиньпину со словом «друг». Председатель КНР говорил о растущем политическом доверии и «эффективной стратегической координации». Он добавил, что объем двусторонней торговли достиг максимума, а Путин отметил, что за год страны преодолеют отметку в 200 млрд долларов товарооборота.

    С Путиным в Китай приехали министр иностранных дел Сергей Лавров, заместители председателя правительства Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, помощники Максим Орешкин, Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Решетников и посол России в КНР Игорь Моргулов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 19

    Гость18 Окт 2023 в 09:09
    неужто такой наив?
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 08:46
    «Прибытие Владимира Путина в Пекин прошло с "красной дорожкой", которой не было у Энтони Блинкена во время визита», — отметили в СМИ.

    Прием со стороны Китая Энтони Блинкена в Newsweek назвали «довольно сдержанным». Правозащитница Дженнифер Цзэн рассказала журналистам, что такой метод приема иностранных политиков в культуре Китая зовется «преднамеренным унижением».
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close