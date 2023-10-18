Путин и Си Цзиньпин в Пекине говорят о дружбе, доверии и сотрудничестве

В Пекине 18 октября начался форум «Один пояс, один путь» с участием российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным. Говорят о планах.
Выступая с приветственной речью, Путин рассказал о роли России как самой большой страны, а именно — связанности партнеров форума через ее территорию. «В европейской части России мы формируем международный коридор «Север — Юг», — председатель КНР тоже упоминал об этом, — связывающий российские порты на Балтике и в Арктике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. На всём маршруте — от нашего северного города Мурманска до иранского Бендер-Аббаса — будет обеспечено, как говорят специалисты, бесшовное железнодорожное сообщение», — цитирует один из примеров логистики Кремль.
Отмечается, что при личном общении Путин обратился к Си Цзиньпину со словом «друг». Председатель КНР говорил о растущем политическом доверии и «эффективной стратегической координации». Он добавил, что объем двусторонней торговли достиг максимума, а Путин отметил, что за год страны преодолеют отметку в 200 млрд долларов товарооборота.
С Путиным в Китай приехали министр иностранных дел Сергей Лавров, заместители председателя правительства Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, помощники Максим Орешкин, Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Решетников и посол России в КНР Игорь Моргулов.