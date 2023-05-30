«Политический и психологический эффект»: что увидели эксперты в обломках дрона, залетевшего в московскую многоэтажку

Целью запуска беспилотных летательных аппаратов, которые 30 мая были сбиты над Москвой, был в первую очередь политический и психологический эффект, считают эксперты, которых «Фонтанка» попросила рассмотреть скудные фотографии обломков дронов, опубликованные в СМИ. Сказать по ним, что это были за дроны и на что они способны, трудно, но конструкцию специалисты называют примитивной.

Первым о сбитых беспилотниках высказался руководитель центра развития транспортных технологий, авиационный эксперт Алексей Рогозин, сын экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Он сообщил, что среди БПЛА, которыми Украина атаковала Москву во вторник, были ранее неизвестные дроны самолетного типа с аэродинамической схемой «утка».

«Российская столица сегодня утром была атакована в том числе ранее неизвестными беспилотниками самолетного типа, сделанными по аэродинамической схеме "утка" — когда горизонтальное оперение самолета расположено впереди крыла. Возможно, это связано со стремлением повысить грузоподъемность таких аппаратов. Подобные дроны использовались для атаки на Краснодар 26 мая, но ранее замечены на фронте по открытым данным не были», — цитирует его РИА Новости.

По его оценке, размах крыла таких аппаратов составляет не менее четырех метров, они оснащены двигателями внутреннего сгорания и в зависимости от систем навигации и управления могут стоить от 30 до 200 тысяч долларов.

«Потенциально дальность подобных аппаратов, если сравнить с известными аппаратами такого же класса, может достигать 1000 километров. То есть они могли запускаться с подконтрольных Киеву территорий», — добавил Рогозин. СМИ изначально писали, что один из типов беспилотников, атаковавших Москву, — это ударный дрон UJ-22 Airborne , который производит компания «Укрджет». В своем телеграм-канале Рогозин назвал эту информацию неверной, ссылаясь на одно из распространенных в Сети видео. «Обратите внимание на диагональные балки внизу крыла — это так называемые подкосы, элемент конструктивно-силовой схемы самолета. У UJ-22 их нет, зато снятый на видео силуэт очень напоминает обычный частный самолет Cessna, каких в России сотни и кому, к счастью, пока никто летать не запрещает», — написал он.

СМИ опубликовали фотографии того, что осталось от одного из беспилотников, который врезался в дом № 92, корпус 1 на Ленинском проспекте в Москве. Его фрагменты залетели в окно квартиры, где живут три девушки. Фрагменты крыльев дрона оказались под окнами. Эти детали «Фонтанка» попросила внимательно рассмотреть экспертов.

«На первом фото — моторама с двигателем внутреннего сгорания. На втором — консоль крыла», — сообщил Амир Валиев, совладелец и генеральный директор компании «Птеро».

По его оценке, взлетная масса такого дрона порядка 15–20 килограммов, «везет» он 3–5 килограммов, летит на скорости 80–100 км/ч. «Если он без боевых зарядов, то при точном попадании в человека может теоретически убить. Но вряд ли это произойдет. Скорее всего, при подлете к Москве GPS у них отказал, так как РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы. — Прим. ред.) плотно глушит всё над Москвой, и они летели по магнитному компасу», — считает эксперт.

«Как специалист я вижу типовые элементы конструкции и электроники беспилотного летательного аппарата. Можно говорить о достаточно простой, понятной, примитивной конструкции. Выводов каких-то глубокомысленных из этого сделать нельзя. Обычные элементы конструкции, по которым примитивные сооружения делают современные компании на самом простейшем уровне. Это не уровень крылатых ракет, боевых промышленных изделий, [это] такие кустарные, простые конструкции, которые мы видим и наблюдаем по их действию», — сообщил Эдуард Багдасарян, руководитель АО «Аэрокон».

Серый цвет, в который окрашена консоль крыла, — типовой цвет боевых дронов. Конструкции, вероятно, стеклопластиковые. Ничего необыкновенного по ним не видно, отмечает эксперт. Сказать что-то большее о характеристиках беспилотника по этим фото сложно. Что касается дальности полета, она зависит от общей конструкции аппарата и от массы топлива. Как правило, чем больше габариты, тем больше дальность. По мнению эксперта, технически можно соорудить бОльшую конструкцию бОльшего размера и обеспечить бОльшую дальность аппарата в таком размере и в таком примитивном типе конструкции.

«Чтоб совсем уж на тысячи километров — это более сложная задача, но в диапазоне 500–600 километров это вполне возможно, геометрическое моделирование и разработка такого аппарата», — говорит Багдасарян. Он предполагает, что дрону с таким примитивным устройством вполне достаточно было того, чтобы он долетел до Москвы. «Вполне возможно, что это психологического характера было воздействие», — считает эксперт.

С его точки зрения, маловероятно, что такой дрон может долететь до Петербурга. «С Украины лететь до Петербурга все-таки дольше и сложнее, поэтому, конечно, с этой точки зрения риски меньше у Питера, что туда что-то вообще прилетит. На мой взгляд, это маловероятно. И Москва в общем-то решает те задачи, которые перед собой ставит противоборствующая сторона. То есть это психологический и политический эффект», — заключил специалист. Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил, что ВС РФ 2–3 дня назад нанесли удар по штабу Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР). В ответ же «киевский режим выбрал путь запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям».