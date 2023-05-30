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    После атаки беспилотников СК возбудил дело о теракте

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    Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту атаки беспилотных летательных аппаратов. Дело возбуждено по поручению председателя СК главным следственным управлением ведомства по статье 205 УК РФ (террористический акт).

    «К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также эксперты СЭЦ ведомства», — отмечается в сообщении.

    Утром 30 мая в соцсетях появились сообщения сначала от очевидцев, а затем и официальные о падении БПЛА. Подробные фоторепортаж с мест ЧП смотрите на «Фонтанке». По данным Минобороны, Москву и области атаковали восемь беспилотников самолетного типа. Собянин рассказал, что несколько домов получили незначительные повреждения, а два человека обратились за помощью медиков, госпитализация им не потребовалась. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что атака была ответом киевского режима на нанесенные Москвой удары по одному из центров принятия решений.

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