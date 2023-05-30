Собянин сообщил об атаке беспилотников на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил факт попадания беспилотных летательных аппаратов в несколько зданий в столице 30 мая. По его словам, на данный момент серьезно пострадавших нет.
«Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения», — проинформировал мэр в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что на местах ЧП находятся представители экстренных служб и выясняют обстоятельства, а также попросил «доверять только официальным источникам».
Источники ТАСС и РИА Новости называли несколько адресов: улицу Атласова в Новой Москве, Профсоюзную улицу. Сотрудники силовых структур рассказали ТАСС и о хлопках на Ленинском проспекте, 92,
«В настоящее время проверяется информация о хлопках в многоэтажных жилых домах, расположенных на Ленинском проспекте, 92, корпус 1, и Профсоюзной улице, дом 98, корпус 6», — говорится в сообщении.
На Ленинском повреждено несколько стекол, следов пожара не видно.
«Предварительно, причиной могли стать беспилотники», — отметил собеседник агентства.
РИА Новости в префектуре ЮЗАО сообщили, что жителей трех подъездов дома на Профсоюзной, куда прилетел БПЛА, эвакуируют.
Соцсети и очевидцы называют и другие адреса, а также предполагают, что работает ПВО. Подтверждения этой информации пока нет.