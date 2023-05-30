Собянин сообщил об атаке беспилотников на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил факт попадания беспилотных летательных аппаратов в несколько зданий в столице 30 мая. По его словам, на данный момент серьезно пострадавших нет.



«Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения», — проинформировал мэр в своем телеграм-канале.



Он подчеркнул, что на местах ЧП находятся представители экстренных служб и выясняют обстоятельства, а также попросил «доверять только официальным источникам».

