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    Собянин сообщил об атаке беспилотников на Москву

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    Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил факт попадания беспилотных летательных аппаратов в несколько зданий в столице 30 мая. По его словам, на данный момент серьезно пострадавших нет.

    «Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения», — проинформировал мэр в своем телеграм-канале.

    Он подчеркнул, что на местах ЧП находятся представители экстренных служб и выясняют обстоятельства, а также попросил «доверять только официальным источникам».

    Источники ТАСС и РИА Новости называли несколько адресов: улицу Атласова в Новой Москве, Профсоюзную улицу. Сотрудники силовых структур рассказали ТАСС и о хлопках на Ленинском проспекте, 92, корпус 1.

    «В настоящее время проверяется информация о хлопках в многоэтажных жилых домах, расположенных на Ленинском проспекте, 92, корпус 1, и Профсоюзной улице, дом 98, корпус 6», — говорится в сообщении.

    На Ленинском повреждено несколько стекол, следов пожара не видно.

    «Предварительно, причиной могли стать беспилотники», — отметил собеседник агентства.

    РИА Новости в префектуре ЮЗАО сообщили, что жителей трех подъездов дома на Профсоюзной, куда прилетел БПЛА, эвакуируют.

    Соцсети и очевидцы называют и другие адреса, а также предполагают, что работает ПВО. Подтверждения этой информации пока нет.

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