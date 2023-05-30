В Москве беспилотник врезался в жилой дом на Профсоюзной

Беспилотный летательный аппарат врезался в 19-этажный дом в Юго-Западном административном округе Москвы утром 30 мая. На место прибыли правоохранительные органы и спасатели. Пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
ЧП произошло в доме 98 на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры третьего подъезда на
На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Территорию оцепили. Жителей трех подъездов эвакуировали, рассказали РИА Новости в префектуре ЮЗАО.
Ранее стало известно о попадании беспилотника в дом 11 на улице Атласова в Юго-Западном административном округе Москвы. Пострадавших нет.
Также очевидцы в социальных сетях сообщают о предполагаемой работе ПВО в Подмосковье.