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    В Москве беспилотник врезался в жилой дом на Профсоюзной

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    Беспилотный летательный аппарат врезался в 19-этажный дом в Юго-Западном административном округе Москвы утром 30 мая. На место прибыли правоохранительные органы и спасатели. Пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

    ЧП произошло в доме 98 на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры третьего подъезда на 16-м этаже и повредил остекление, сообщает «360». В квартире находилась хозяйка, она не пострадала и самостоятельно покинула дом. Пострадавших в результате происшествия нет.

    На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Территорию оцепили. Жителей трех подъездов эвакуировали, рассказали РИА Новости в префектуре ЮЗАО.

    Ранее стало известно о попадании беспилотника в дом 11 на улице Атласова в Юго-Западном административном округе Москвы. Пострадавших нет.

    Также очевидцы в социальных сетях сообщают о предполагаемой работе ПВО в Подмосковье.

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