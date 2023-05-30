В жилом доме в Новой Москве произошел взрыв. Жильцы говорят о попадании беспилотника

Взрыв произошел в многоэтажке в Новой Москве ранним утром 30 мая. Жильцы дома подозревают, что причиной мог стать беспилотник. На месте находят обломки, которые похожи на части летательного аппарата, пишет MSK1.RU.



Местом ЧП стал 25 этаж дома 11 по улице Атласова. В результате происшествия пострадало остекление на трех этажах дома и частично плита перекрытия. По предварительной информации, никто не пострадал.