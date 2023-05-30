В жилом доме в Новой Москве произошел взрыв. Жильцы говорят о попадании беспилотника

Взрыв произошел в многоэтажке в Новой Москве ранним утром 30 мая. Жильцы дома подозревают, что причиной мог стать беспилотник. На месте находят обломки, которые похожи на части летательного аппарата, пишет MSK1.RU.
Местом ЧП стал 25 этаж дома 11 по улице Атласова. В результате происшествия пострадало остекление на трех этажах дома и частично плита перекрытия. По предварительной информации, никто не пострадал.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС столицы, прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили по внешним признакам нарушение остекления на 25 этаже дома. Признаков пожара не обнаружено. В настоящее время устанавливается причина и обстоятельства произошедшего, — сказал собеседник агентства и добавил, что отрабатывается, в том числе вариант, что в многоэтажный жилой дом врезался беспилотный летательный аппарат. Похожие фрагменты обнаружены вокруг дома, но точная информация будет после соответствующих экспертиз.
На видеозаписи с места происшествия, которая оказалась в распоряжении Baza, жильцы дома говорят, что в воздухе пахнет порохом, а возле дома найдены предполагаемые обломки БПЛА.