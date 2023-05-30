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    Очевидцы и соцсети пишут о звуках взрывов и работе ПВО в Подмосковье

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    Телеграм-каналы вслед за очевидцами 30 мая пишут о взрывах и нескольких беспилотниках в Подмосковье, а также предполагают, что работает ПВО.

    «В Сети также пишут, что в районе Немчиновки, Одинцово и Красногорска были слышны взрывы. Предварительно, сработала ПВО», — сообщается в телеграм-канале RT.

    Называют несколько адресов. «Фонтанка» уже рассказывала о повреждении дома на улице Атласова и на Профсоюзной улице. Источники РИА Новости и ТАСС подтвердили, что там, по предварительным данным, найдены обломки БПЛА. Также в соцсетях пишут о сбитых беспилотниках на набережной в Ильинском и в Николо-Урюпино, о двух взрывах в Новой Риге, о попадании БПЛА в жилое здание на Ленинском проспекте. Еще один хлопок, похожий на взрыв, услышала корреспондент РИА Новости в Красногорске (Павшинская Пойма), информирует телеграм-канал агентства. Официального подтверждения этих данных пока нет, как и информации о возможных пострадавших.

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    Комментарии 16

    Гость30 Мая 2023 в 08:03
    Ужас!
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