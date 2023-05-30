Губернатор Подмосковья подтвердил, что работает ПВО. Собянин сообщил об эвакуации жителей двух домов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв 30 мая в своём телеграм-канале заявил, что на подлете к столице были сбиты несколько БПЛА.
«Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО», — сообщил Воробьёв.
Он попросил жителей сохранять спокойствие и заверил, что работают все экстренные службы.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на время работы служб из соображений безопасности были эвакуированы жильцы нескольких подъездов в двух домах, в которые попали беспилотники.
«Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры», — обещает Собянин.