Губернатор Подмосковья подтвердил, что работает ПВО. Собянин сообщил об эвакуации жителей двух домов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв 30 мая в своём телеграм-канале заявил, что на подлете к столице были сбиты несколько БПЛА.



«Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО», — сообщил Воробьёв.



Он попросил жителей сохранять спокойствие и заверил, что работают все экстренные службы.



Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на время работы служб из соображений безопасности были эвакуированы жильцы нескольких подъездов в двух домах, в которые попали беспилотники.

