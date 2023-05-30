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    Губернатор Подмосковья подтвердил, что работает ПВО. Собянин сообщил об эвакуации жителей двух домов

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    34 комментария

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв 30 мая в своём телеграм-канале заявил, что на подлете к столице были сбиты несколько БПЛА.

    «Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО», — сообщил Воробьёв.

    Он попросил жителей сохранять спокойствие и заверил, что работают все экстренные службы.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на время работы служб из соображений безопасности были эвакуированы жильцы нескольких подъездов в двух домах, в которые попали беспилотники.

    «Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры», — обещает Собянин.

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    Комментарии 34

    Гость30 Мая 2023 в 09:07
    Ну и где защита,
    +0−1
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