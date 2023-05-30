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    Песков рассказал, что такое атака беспилотников на Москву

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    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал атаку БПЛА на Москву и Московскую область 30 мая. Он заявил о необходимости понимать, что это была атака киевского режима. Его слова приводит РИА Новости.

    «Атака украинских беспилотников — это ответ киевского режима на эффективные удары по одному из центров принятия решений, которые были нанесены в воскресенье», — отмечается в заявлении.

    По словам представителя Кремля, произошедшее доказывает важность достижения целей, поставленных Россией.

    «Это лишний раз подтверждает необходимость продолжения этой специальной военной операции и достижения поставленных целей», — сказал Песков.

    Он оценил действия Минобороны и региональных властей во время атаки, отметив, что все сработали должным образом, «сработали хорошо».

    Президент Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря, получал информацию в прямом режиме от Минобороны, МЧС, руководства Москвы и Подмосковья. Специальных обращений лидера страны к гражданам по этому поводу пока не планируется.

    «Фонтанка» с раннего утра писала об инцидентах в столице и Подмосковье. По данным Минобороны, регион атаковали восемь беспилотников самолетного типа. Московский мэр Сергей Собянин рассказал, что несколько домов получили незначительные повреждения, а два человека обратились за помощью медиков, но госпитализация им не потребовалась.

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