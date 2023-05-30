Песков рассказал, что такое атака беспилотников на Москву

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал атаку БПЛА на Москву и Московскую область 30 мая. Он заявил о необходимости понимать, что это была атака киевского режима. Его слова приводит РИА Новости.



«Атака украинских беспилотников — это ответ киевского режима на эффективные удары по одному из центров принятия решений, которые были нанесены в воскресенье», — отмечается в заявлении.



По словам представителя Кремля, произошедшее доказывает важность достижения целей, поставленных Россией.



«Это лишний раз подтверждает необходимость продолжения этой специальной военной операции и достижения поставленных целей», — сказал Песков.

