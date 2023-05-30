Собянин: После атаки беспилотников за медпомощью обратились двое

Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о работе медицинских служб в связи с атакой БПЛА на город и область.



«По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал», — написал Собянин.



По его словам, два человека обратились за медицинской помощью, госпитализация никому не потребовалась, им оказали помощь на месте.



«Также на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи», — добавил мэр столицы.



Напомним, ранее Собянин сообщил о незначительных повреждениях в нескольких домах в результате атаки БПЛА. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале написал, что в регионе работает система ПВО. Что известно на данный момент, читайте на «Фонтанке».