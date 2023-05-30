Атака беспилотников на Москву: что известно к этому часу

Рано утром 30 мая в соцсетях начали появляться сообщения о звуках взрывов, попаданиях БПЛА в дома и о работе ПВО в Подмосковье и Москве. Ближе к 8 часам появилась официальная информация. О пострадавших не сообщается.
Информация о беспилотниках от Собянина
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале сообщил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов «в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения», «на данный момент никто серьезно не пострадал». Чуть позже он добавил, что в двух домах, поврежденных из-за попадания БПЛА, эвакуировали жильцов нескольких подъездов из соображений безопасности — на время работы экстренных служб.
Работа ПВО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале написал о работе системы ПВО, поэтому жители некоторых районов области могли слышать звуки взрывов. Несколько беспилотников, по его словам, были сбиты на подлёте к столице.
Где и какие повреждения зафиксированы
По данным MSK1, о беспилотниках и взрывах сообщают жители Москвы, Истры, Красногорска, Одинцово и Барвихи. Как минимум три БПЛА попали в жилые дома.
Источники РИА Новости и ТАСС рассказали о происшествиях по трём адресам, где вероятной причиной могло стать попадание беспилотника:
- улица Атласова, 11, в Новой Москве. Повреждено остекление на трех этажах и частично плита перекрытия.
- Профсоюзная улица, 98, в Юго-Западном административном округе. Повреждено остекление квартиры на 16-м этаже.
- Ленинский проспект, 92, корпус 1. Жильцов нескольких подъездов эвакуировали, территория оцеплена. Временно перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова.
По информации «Коммерсанта», несколько беспилотников были замечены в подмосковных Одинцово и Красногорске, их сбили на подлете к столице. В соцсетях писали также о сбитых дронах на набережной в Ильинском и в Николо-Урюпино, о двух взрывах в Новой Риге — официальной информации по этим локациям нет.
Летают ли самолеты
Домодедово работает в штатном режиме, беспилотных летательных аппаратов в его окрестностях не зафиксировано, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта. «Взлет и посадка воздушных судов производится согласно расписанию», — сообщили в Домодедово. Во Внуково и Жуковском также отчитались агентству о работе в штатном режиме. Значительных задержек или отмен рейсов в столичных аэропортах не зафиксировано.