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    Атака беспилотников на Москву: что известно к этому часу

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    Рано утром 30 мая в соцсетях начали появляться сообщения о звуках взрывов, попаданиях БПЛА в дома и о работе ПВО в Подмосковье и Москве. Ближе к 8 часам появилась официальная информация. О пострадавших не сообщается.

    Информация о беспилотниках от Собянина

    Мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале сообщил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов «в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения», «на данный момент никто серьезно не пострадал». Чуть позже он добавил, что в двух домах, поврежденных из-за попадания БПЛА, эвакуировали жильцов нескольких подъездов из соображений безопасности — на время работы экстренных служб.

    Работа ПВО

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале написал о работе системы ПВО, поэтому жители некоторых районов области могли слышать звуки взрывов. Несколько беспилотников, по его словам, были сбиты на подлёте к столице.

    Где и какие повреждения зафиксированы

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    По данным MSK1, о беспилотниках и взрывах сообщают жители Москвы, Истры, Красногорска, Одинцово и Барвихи. Как минимум три БПЛА попали в жилые дома.

    Фото: Скриншот: Mash / T.me
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    Источники РИА Новости и ТАСС рассказали о происшествиях по трём адресам, где вероятной причиной могло стать попадание беспилотника:

    По информации «Коммерсанта», несколько беспилотников были замечены в подмосковных Одинцово и Красногорске, их сбили на подлете к столице. В соцсетях писали также о сбитых дронах на набережной в Ильинском и в Николо-Урюпино, о двух взрывах в Новой Риге — официальной информации по этим локациям нет.

    Летают ли самолеты

    Домодедово работает в штатном режиме, беспилотных летательных аппаратов в его окрестностях не зафиксировано, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта. «Взлет и посадка воздушных судов производится согласно расписанию», — сообщили в Домодедово. Во Внуково и Жуковском также отчитались агентству о работе в штатном режиме. Значительных задержек или отмен рейсов в столичных аэропортах не зафиксировано.

    Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»
    Фото: Скриншот: Mash / T.me

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