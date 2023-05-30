Атака беспилотников на Москву: что известно к этому часу

Рано утром 30 мая в соцсетях начали появляться сообщения о звуках взрывов, попаданиях БПЛА в дома и о работе ПВО в Подмосковье и Москве. Ближе к 8 часам появилась официальная информация. О пострадавших не сообщается.



Информация о беспилотниках от Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале сообщил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов «в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения», «на данный момент никто серьезно не пострадал». Чуть позже он добавил, что в двух домах, поврежденных из-за попадания БПЛА, эвакуировали жильцов нескольких подъездов из соображений безопасности — на время работы экстренных служб.

