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    В Москве жильцов высотки на Ленинском эвакуировали после попадания беспилотника

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    Жителей нескольких подъездов высотки на Ленинском проспекте в Москве эвакуируют утром 30 мая. В дом попал беспилотник, на месте работают силовики и экстренные службы.

    Как написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин, людей вывели в целях безопасности на время работы специальных служб. После окончания всех мероприятий они смогут вернуться в свои квартиры.

    По данным телеканала 360, беспилотник нес на себе взрывные устройства и врезался в окно квартиры на 14-м этаже.

    В настоящий момент территория около дома оцеплена. По словам очевидцев, приехало несколько автомобилей скорой, уточняет РИА Новости. О пострадавших пока не сообщается.

    Дептранс Москвы уведомил, что движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова перекрыто.

    Также пришлось покинуть свои квартиры жителям нескольких подъездов дома 98 по Профсоюзной улице, куда врезался беспилотник. В результате ЧП никто не пострадал. Сообщается и о попадании БПЛА в дом 11 по улице Атласова в Новой Москве.

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что на подлете к столице утром 30 мая были сбиты несколько БПЛА.

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