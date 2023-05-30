В Москве жильцов высотки на Ленинском эвакуировали после попадания беспилотника

Жителей нескольких подъездов высотки на Ленинском проспекте в Москве эвакуируют утром 30 мая. В дом попал беспилотник, на месте работают силовики и экстренные службы.



Как написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин, людей вывели в целях безопасности на время работы специальных служб. После окончания всех мероприятий они смогут вернуться в свои квартиры.

По данным телеканала 360, беспилотник нес на себе взрывные устройства и врезался в окно квартиры на 14-м этаже.



В настоящий момент территория около дома оцеплена. По словам очевидцев, приехало несколько автомобилей скорой, уточняет РИА Новости. О пострадавших пока не сообщается.

