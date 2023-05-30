Минобороны РФ: В атаке на Москву участвовали восемь украинских беспилотников

Пять украинских беспилотников сбили в Подмосковье с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» утром 30 мая. Об этом сообщает Минобороны РФ.



По данным военного ведомства, в атаке на столицу и Московскую область было задействовано восемь летательных аппаратов самолетного типа. Три из них, как уточняет Минобороны, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей.

Напомним, ранее мэр столицы Собянин рассказал о незначительных повреждениях в нескольких домах в результате попадания БПЛА. Речь идет о домах на Профсоюзной улице, Ленинском проспекте и улице Атласова в Новой Москве. Жильцов нескольких подъездов высоток на Профсоюзной и Ленинском эвакуировали на время работы спецслужб. Серьезно пострадавших нет, уточнил Собянин, двоим оказали медицинскую помощь на месте.

