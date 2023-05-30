БПЛА атаковали Москву и Подмосковье. Посмотрите на последствия

Беспилотники атаковали Москву и Подмосковье утром 30 мая. В Минобороны России сообщили, что в столице сбили восемь дронов. За нападением, заявили там, стоит Украина. «Фонтанка» показывает последствия произошедшего.
Ранее в ТАСС и РИА Новости сообщили, что ЧП произошли на улице Атласова в Новой Москве, Профсоюзной улице и Ленинском проспекте. Некоторых жильцов эвакуировали. Мэр Сергей Собянин уточнил, что они начинают возвращаться в свои дома.
«Дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
На Профсоюзной улице пострадали минимум два дома под номерами 11 и 12. В одну из квартир залетели части БПЛА, которые пробили стекло, пишет MSK1.
На улице Атласова эвакуированных жильцов начали пускать домой: взрывотехники завершили работу. Верхняя часть здания там повреждена. Заметен след словно от пожара.
Обломки беспилотника врезались и в дом на Ленинском проспекте, повредив балкон на 14-м этаже. Специалисты собрали части БПЛА в коробки и погрузили в оранжевый фургон Mercedes. На данный момент коммунальные службы расчищают место ЧП, а полиция постепенно снимает оцепление с соседних домов.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее опубликовал предварительный перечень мест падения сбитых беспилотников в Подмосковье. По его данным, аппараты упали в Красногорском районе (село Ильинское и деревня Тимошкино), Одинцовском районе (деревни Раздоры и Ромашково) и Истринском районе (поселок Гринфилд).
В пресс-службе Росавтодора проинформировали, что после атак повреждений дорожного полотна в Московской области не обнаружено. Затруднений движения на федеральной сети в Подмосковье также не наблюдается.
«Фонтанка» писала, что утром в Москве и Московской области была зафиксирована атака беспилотников. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что звуки взрывов — результат работы ПВО. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об эвакуации жильцов нескольких подъездов в двух домах в целях безопасности. Позже стало известно, что два человека обратились к медикам, госпитализация никому не потребовалась, им оказали помощь на месте.