БПЛА атаковали Москву и Подмосковье. Посмотрите на последствия

Беспилотники атаковали Москву и Подмосковье утром 30 мая. В Минобороны России сообщили, что в столице сбили восемь дронов. За нападением, заявили там, стоит Украина. «Фонтанка» показывает последствия произошедшего.

Ранее в ТАСС и РИА Новости сообщили, что ЧП произошли на улице Атласова в Новой Москве, Профсоюзной улице и Ленинском проспекте. Некоторых жильцов эвакуировали. Мэр Сергей Собянин уточнил, что они начинают возвращаться в свои дома.



«Дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.



На Профсоюзной улице пострадали минимум два дома под номерами 11 и 12. В одну из квартир залетели части БПЛА, которые пробили стекло, пишет MSK1.

