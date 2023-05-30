    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 10

    3 м/с, зап

    763мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.06eur85.9

    Хинштейн сообщил, где упали сбитые в Подмосковье беспилотники

    4561
    16 комментариев

    Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём телеграм-канале опубликовал предварительный перечень мест падения сбитых беспилотников в Подмосковье 30 мая. В его списке — пять населённых пунктов.

    По его данным, аппараты упали в трёх районах:

    • Красногорский район (село Ильинское и деревня Тимошкино),
    • Одинцовский район (деревни Раздоры и Ромашково),
    • Истринский район (поселок Гринфилд).

    Генпрокуратура сообщает, что в Московской области «происшествия зафиксированы в 500 метрах от Ильинского шоссе г.о. Красногорск и в Одинцовском городском округе». Также «инциденты произошли утром 30 мая в жилых домах в Москве на ул. Атласова в Новой Москве, а также на ул. Профсоюзной и на Ленинском проспекте». Прокуратуры Москвы и Московской области «контролируют расследование обстоятельств происшествий в жилых домах в Москве и на территории Подмосковья», отмечается в сообщении.

    Глава городского округа Истра заявил, что в районе деревни Павлово-1 обследуется территория — на предмет падения мелких фрагментов беспилотника, передаёт РИА Новости.

    «Фонтанка» писала о попадании БПЛА в жилые дома по трем перечисленным выше адресам. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что два человека обратились за медицинской помощью, но госпитализировать их не пришлось: помощь оказали на месте.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Атака беспилотниковАтака дроновАтака БПЛА
    ЛАЙК1
    СМЕХ18
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ8

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close