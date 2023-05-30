Хинштейн сообщил, где упали сбитые в Подмосковье беспилотники

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём телеграм-канале опубликовал предварительный перечень мест падения сбитых беспилотников в Подмосковье 30 мая. В его списке — пять населённых пунктов.
По его данным, аппараты упали в трёх районах:
- Красногорский район (село Ильинское и деревня Тимошкино),
- Одинцовский район (деревни Раздоры и Ромашково),
- Истринский район (поселок Гринфилд).
Генпрокуратура сообщает, что в Московской области «происшествия зафиксированы в 500 метрах от Ильинского шоссе г.о. Красногорск и в Одинцовском городском округе». Также «инциденты произошли утром 30 мая в жилых домах в Москве на ул. Атласова в Новой Москве, а также на ул. Профсоюзной и на Ленинском проспекте». Прокуратуры Москвы и Московской области «контролируют расследование обстоятельств происшествий в жилых домах в Москве и на территории Подмосковья», отмечается в сообщении.
Глава городского округа Истра заявил, что в районе деревни Павлово-1 обследуется территория — на предмет падения мелких фрагментов беспилотника, передаёт РИА Новости.
«Фонтанка» писала о попадании БПЛА в жилые дома по трем перечисленным выше адресам. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что два человека обратились за медицинской помощью, но госпитализировать их не пришлось: помощь оказали на месте.