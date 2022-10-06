Викуненок появился на свет в Московском зоопарке. В нём есть нечто божественное

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родился детеныш викуньи. Ему почти месяц, у него есть старший брат — Лучик. У них разные матери, а вот отец один, как это часто бывает у стадных животных. Лучик почти на 1,5 месяца старше, поэтому разница в размерах очень заметна, рассказывает 6 октября пресс-служба зоопарка.



Фото: Московский зоопарк Фото: Московский зоопарк Фото: Московский зоопарк Фото: Московский зоопарк Поделиться Поделиться





«На время родов самца отсадили, так как иногда он может проявлять агрессию по отношению к новому члену группы, в том числе и детенышу. Остальные самки хорошо приняли новорожденного малыша. Зоологи рассказывают, что иногда бывает непросто в условиях зоопарка организовать гаремную группу, потому что самец может не принять одну из самок или самкам нужно время, чтобы подружиться друг с другом», — отмечается в сообщении.



Московский зоопарк

У младшего викунёнка есть любимое место в вольере — укромная песчаная ямка. Он может там прятаться, даже когда остальные уходят есть в домик.

«Лучик с самого его рождения ходит за маленьким по пятам. Пока еще не понимает, как взаимодействовать, и своим напором поначалу пугал младшего. Даже кусал за уши — возможно, от большой любви. Иногда мама малыша отгоняет его, может даже плюнуть, если Лучик не понимает с первого раза. Однако сейчас, когда детёныш уже подрос, они неразлучные друзья и везде бегают вместе», — отмечают в зоопарке.



Викуньи — вид парнокопытных из семейства верблюдовых, занесены в Красную книгу МСОП. От них произошли альпаки, которые были одомашнены. А викуньи остались жить в дикой природе в Андах и считались священными животными. Инки называли их шерсть «золотым руном» или «руном богов». Прежде в Андах обитало более 2 миллионов викуний, к середине ХХ века их оставалось не больше 6 тысяч. В 70-е годы в Перу был создан заповедник для них, и продажа их шерсти была запрещена по всему миру. В природе викуньи живут гаремными группами. В неволе питаются свежей травой, ветками, сеном, специальным комбикормом, а морковка и свекла — для них лакомство.

