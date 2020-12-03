В Петербурге водитель маршрутки выпал из нее после неудачного маневра. Пассажиры оказались в неуправляемом микроавтобусе одни.



Как рассказала «Фонтанке» непосредственная участница событий Дана, около семи часов вечера 3 декабря маршрутка К-190 выезжала из посёлка Ленсоветовский на трассу. Водитель слишком сильно надавил на педаль газа в надежде успеть на мигающий зелёный.



«На скорости он повернул и вылетел из машины. Мы с другим пассажиром — юношей — поехали дальше вдвоём. Остановились метров через 30-50 после светофора у АЗС. Собрали несколько знаков. Испугались, конечно, очень. Сам водитель выпал на дорогу и покатился кубарем. На его счастье, фуры стояли, иначе поток бы смял, конечно, и его, и нас», — рассказала девушка, уже со смайликами — отошла от испуга.

