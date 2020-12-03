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Водитель петербургской маршрутки разогнался и выпал на повороте. Пассажиры поехали без него

В Петербурге водитель маршрутки выпал из нее после неудачного маневра. Пассажиры оказались в неуправляемом микроавтобусе одни.

Как рассказала «Фонтанке» непосредственная участница событий Дана, около семи часов вечера 3 декабря маршрутка К-190 выезжала из посёлка Ленсоветовский на трассу. Водитель слишком сильно надавил на педаль газа в надежде успеть на мигающий зелёный.

«На скорости он повернул и вылетел из машины. Мы с другим пассажиром — юношей — поехали дальше вдвоём. Остановились метров через 30-50 после светофора у АЗС. Собрали несколько знаков. Испугались, конечно, очень. Сам водитель выпал на дорогу и покатился кубарем. На его счастье, фуры стояли, иначе поток бы смял, конечно, и его, и нас», — рассказала девушка, уже со смайликами — отошла от испуга.

Петербурженка отметила, что водитель был трезв, по-русски говорил хорошо, а за двух своих пассажиров очень испугался.

«Добежал в шоке, открыл нам дверь. Не знаю, как другой пассажир, он в шоке был, но у меня, чувствую, ушиб. Отходит немного и болит сильнее», — подсчитала урон Дана, отметив, что маршрутка К-190 неофициальная, курсирует от Купчино до Ленсоветовского.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (20)

Арнольд Перумов
Ахахаааа, главное в масках)))
wasya
ниужели среди комментаторов Фонтанки не найдется ни одного кто приплетет к этой новости Путина?)
260551481
В его ауле, водятла разумеется, когда он рос было три осла, он рос четвертым...
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