Похищение петербуржца привело оперативников в Новгородскую область. В него вливали алкоголь ради комнаты в коммуналке

Как стало известно «Фонтанке» 20 ноября, в начале этой недели с заявлением о пропаже 54-летнего сына в полицию обратилась 76-летняя жительница Красного Села. Первым о нем забеспокоился сосед, проживающий с ним в двухкомнатной коммунальной квартире в Колпино. Близкой родственнице пропавшего он рассказал, что неизвестные отобрали у мужчины паспорт и увезли в неизвестном направлении.

Факт владения горожанином комнатой в петербургской коммуналке не давал покоя троим жителям соседнего региона. Узнав о слабости обладателя недвижимости, они разработали преступный план, включающий в себя похищение и море алкоголя.

Спустя два дня по подозрению в похищении человека сотрудники правоохранительных органов задержали троих жителей Новгородской области. По предварительной версии, они решили заставить петербуржца переписать на них принадлежащую ему недвижимость, для чего под предлогом трудоустройства увезли его в город Чудово, где удерживали против воли, накачивали алкоголем и заставляли подписать необходимые для передачи комнаты документы. Там-то их и настигли оперативники.

Как уточнили в ГУ МВД России по городу и области, задержанные — представители кочевого народа. Все трое — из Чудовского района Новгородской области, но один из них проживал в Колпино, где и познакомился с будущей жертвой похищения. Последний вел асоциальный образ жизни, собирал бутылки, чтобы сдать в пункт приема стекла, любил выпить. Узнав о наличии комнаты в коммуналке, новый знакомый с двумя подельниками втирался к нему в доверие и поил.

В полицейском главке добавили, что возбуждено уголовное дело по 126-й статье УК РФ. Кроме того, не исключено, что задержанные могут быть причастны к еще одному аналогичному преступлению. Предположительно, действовали по той же схеме: первый искал потенциальных жертв, второй вывозил на съемную квартиру, а третий присматривал за похищенным, чтобы тот не убежал. Расследование продолжается.