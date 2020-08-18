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18.08.2020 21:07
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«До победы каждый день!» Площадь Независимости в Минске осветили тысячи фонариков. Белорусы вышли на протесты десятый день подряд

На площади Независимости в Минске протестующие зажгли тысячи фонариков. Об этом 18 августа вечером сообщает Tut.by. По оценке издания, на митинге собрались более 10 тысяч человек.

Белорусы выходят на протесты против итогов президентских выборов десятый день подряд по всей стране. В Гродно в акции приняли участие более 10 тысяч человек.

Протестный митинг прошел и в Орше — там поздравили с днем рождения Сергея Тихановского, которому сегодня исполнилось 42 года. Блогер, претендовавший на пост президента, находится в СИЗО по обвинению в подготовке массовых беспорядков. Его жена, Светлана Тихановская, как считают протестующие, победила на выборах.

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Комментарии (17)

Crux
Сейчас Лукашенко просит понять и простить. Не видно, что белорусы хотят дать еще один шанс таракану.
Хейм
Судя по качеству комментов под всеми статьями про Беларусь, фабрика троллей работает по полной...
syshsun
Интересно,а те кого выгоняют из под палки,днем,за тирана,вечером выходят по-совести.
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