«Идите домой». Представитель Фургала попросила бунтующих хабаровчан дать детям и пенсионерам поспать

Видеозапись обращения 12 июля опубликована в телеграм-канале «Недебри» , судя по описанию, в нем рассказывается об «околополитической жизни Дальнего Востока». Сперва Томченко заверила всех переживающих, что ее не задерживали и не арестовывали, обысков у нее дома, судя по обстановке, также не было. Ранее некоторые СМИ ошибочно сообщали о ее задержании.

Томченко поблагодарила хабаровчан за поддержку Фургала и единодушие. На митинг жители Хабаровска и других городов края вышли второй раз за день, и к ночи протест тише не становится. По словам пресс-секретаря губернатора, город «реально гудит».

«Хотелось бы попросить еще раз обойтись без агрессии, без провокаций, не устраивать никаких погромов и вообще, сейчас любые перегибы могут только навредить каждому из нас, в том числе и губернатору Хабаровского края. Поэтому я прошу всех разойтись домой и перестать сигналить, потому что у многих дети, которые сейчас не могут уснуть, потому что весь город гудит, пожилые люди, пенсионеры. Также у нас ситуация с коронавирусом. Понимаю, что для многих это не аргумент, но тем не менее. Берегите себя, своих близких и идите домой спать, спокойной ночи», — слегка нервозно закончила обращение Томченко.

Сергея Фургала обвиняют в организации убийства и покушении на него, его увезли на допрос в Москву и стремительно арестовали, даже не дав назначить преемника. 11 июля хабаровчане собрались на один из самых массовых в истории края митингов и не успокаиваются вторые сутки. Они требуют если и не освободить избранного ими губернатора, то хотя бы судить его в родном регионе. Акции пока проходят без задержаний. По разным оценкам, накануне на улицы вышли от 5 до 40 тысяч человек, сегодня народу меньше. Ближе к часу ночи у здания администрации остаются около 150 человек, некоторые, передает Avtozak LIVE, собираются ставить там палатки.