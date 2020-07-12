В Хабаровске идёт вторая за день массовая акция в поддержку Фургала
Вечером в Хабаровске горожане вернулись на центральную улицу города, дошли до Комсомольской площади, оттуда — до площади Ленина. Об этом 12 июля пишет в текстовой трансляции несанкционированной массовой акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала сетевое издание DVHAB.ru.
Хабаровск молчать не будет !!!— Влад (@Newcastle233) July 12, 2020
Мы Фургал pic.twitter.com/r1HFMrXR08
Около 21.00 по местному времени (14.00 по московскому времени) хабаровчане массово вышли на улицу Муравьева-Амурского. Дошли до Комсомольской площади, затем развернулись, и шествие направилось на площадь Ленина, на которой располагается здание краевого правительства.
Затем протестующие, численность которых издание оценивает в 1–3 тысячи человек, вернулись на Комсомольскую площадь. Там дежурят четыре автомобиля полиции. Но правоохранители не вмешиваются в происходящее. Толпа курсирует между площадями по проезжей части. Автомобилисты активно сигналят в поддержку митингующих. В толпе зажгли файеры.
Не знаю ни одного российского губернатора, за которого бы жители региона так же протестовали Хабаровск бушует pic.twitter.com/duoarz5wIs— Ivan Ruslyannikov (@Cbandist) July 12, 2020
Утром у здания правительства края участники несанкционированной акции скандировали: «Каждый день!» — в контексте, что намерены требовать свободы губернатору ежедневно.
Хабаровск. 23:00 @navalny pic.twitter.com/gQUvGOVRB7— Ivan Shkulipa (@shkulipa) July 12, 2020
Напомним, губернатор края Сергей Фургал был арестован по делу об организации убийства и покушении на него. Он возглавил Хабаровский край в 2018 году после победы во втором туре над выдвиженцем от «Единой России» Вячеславом Шпортом, который на тот момент был действующим губернатором.