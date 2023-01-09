Первая неделя 2023 года: что вы пропустили?

Фото: Игорь Евдокимов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» кратко собрала главные события в стране, мире и Петербурге за период с 1 по 8 января, пока не все читали новости.

1 января. Тысячи задержанных в центре Петербурга

Рекордно теплый Новый год петербуржцы и гости города традиционно захотели встретить на Дворцовой площади, но столкнулись с неожиданными препятствиями.



Около девяти часов вечера людей, пытавшихся пройти на Дворцовую площадь со стороны Невского проспекта, начала вытеснять полиция. На Невском зазвучали слова о «проверке». Пошли задержания, ближе к полуночи набрали уже первый автобус. В итоге в отделы уехали две тысячи человек — по большей части гостей города.



На площадь некоторые горожане всё же попали, но людей было вдвое меньше, чем год назад. Атмосфера новогоднего центра Петербурга — в нашем фоторепортаже и видеозарисовках.

2 января. Удар по Макеевке и родео на Дворцовой



4 января. Штурм пышечной

Насытившись прекрасным, туристы выстроились в «Пышечную» на Большой Конюшенной улице. Фото очереди потрясают.

Едва не пополнил печальный список погибших знаменитостей актер Джереми Реннер — Соколиный Глаз из сериалов Marvel. На него наехал его собственный снегоуборщик. В критическом состоянии его увезли в реанимацию.



5 января. Рождественское перемирие

Президент Владимир Путин поручил ввести на Украине по всей линии боевого соприкосновения режим прекращения огня. К рождественскому перемирию перед этим призвал патриарх Кирилл. По его словам, затишье было необходимо, чтобы православные смогли посетить службы.



Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг предложение России.

Петербург в ночь на пятое января пережил самую холодную ночь зимы. И это оказался еще не предел — горожанам посоветовали запастись подштанниками. Морозы только нарастали.

6 января. Сочельник и Дед Мороз

Петербуржцев разбудил поезд Деда Мороза. Он прибыл в Петербург в ночь на 6 января. Это было настолько громко, что жители Лахты проснулись и выглянули из окон своих квартир. Кадры прибытия состава смотрите здесь.

Вечером в Рождественский сочельник на навечерие Рождества Христова в Казанском соборе пришли сотни горожан и гостей города на Неве. По периметру парка перед собором установили магнитные рамки. Как прошла служба — смотрите в нашем фоторепортаже.



А в Амстердаме раскрыли тайну трупа, который достали из реки в 2013 году. Ниточка неожиданно привела в Петербург — к мультимиллионеру из города на Неве и искусству.

7 января. Закрытие корги-кафе и солнце

В рождественскую ночь в Петербурге случилось почти праздничное чудо — на лед Фонтанки свалился автомобиль. Чудо заключается в том, что автомобиль не провалился, а так и остался лежать на льду, что, вероятно, спасло его водителя. Карнавал добрых знаков продолжило внезапно показавшееся на закате солнце, кажется, впервые в 2023 году.



Прославившееся корги-кафе в «Севкабеле» рассталось с половиной собак, выяснилось, что они не совсем здоровы. Также заведение объявило о закрытии в связи с переездом.

8 января. Неожиданные признания

К концу праздников появилось мексиканское видео от курского депутата — он пьет коктейль и заедает его креветками. В ответ на осуждение однопартийцев он уходить отказался. А актер Артур Смольянинов внезапно рассказал о своем отношении к России и даже готовности стрелять в бывшего коллегу-актера. Теперь ему может грозить уголовное дело.



О том, как привести себя в порядок после новогодних каникул без последствий, — читайте в материале «Фонтанки».

Собрал Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

