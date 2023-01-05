    Сейчас

    -9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -9˚C

    Переменная облачность, небольшой снег

    Ощущается как -13

    2 м/с, с-в

    760мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.34eur75.66

    Петербург пережил самую холодную ночь зимы. Это еще не предел

    7956
    1 комментарий

    Прошедшая ночь оказалась самой холодной за эту зиму в Петербурге: в центре города температура упала до -12,7 градуса, а в области — даже до минус 20. По-настоящему сильные морозы до Невы еще не добрались, отмечет 5 января главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

    Холод расползается от Архангельской области и заденет Москву, а Петербург останется с краю «очень холодной воздушной массы». Первые заметные петербургские морозы вряд ли будут серьезными: рекорд пока остается за началом января 1987-го (-23,8). Дважды особо холодный старт года был отмечен и в этом веке: в 2003-м (-19,9) и 2016-м (-16,6).

    ПоделитьсяПоделиться

    Напомним, уже завтра, 6 января, петербуржцам обещают -12 градусов днем и -17 — ночью. В четверг же в городе станет потеплее, облачно с прояснениями и небольшой снег.

    Фото: Александр Колесов. О погоде в Петербурге.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close