Петербург пережил самую холодную ночь зимы. Это еще не предел

Прошедшая ночь оказалась самой холодной за эту зиму в Петербурге: в центре города температура упала до -12,7 градуса, а в области — даже до минус 20. По-настоящему сильные морозы до Невы еще не добрались, отмечет 5 января главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.



Холод расползается от Архангельской области и заденет Москву, а Петербург останется с краю «очень холодной воздушной массы». Первые заметные петербургские морозы вряд ли будут серьезными: рекорд пока остается за началом января 1987-го (-23,8). Дважды особо холодный старт года был отмечен и в этом веке: в 2003-м (-19,9) и 2016-м (-16,6).