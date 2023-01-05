    Сейчас

    -9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -9˚C

    Переменная облачность, небольшой снег

    Ощущается как -13

    2 м/с, с-в

    760мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.34eur75.66

    Небольшой снег и еще не очень холодно. Синоптики рассказали, что ждет петербуржцев в четверг

    5173
    3 комментария

    Петербуржцев в четверг, 5 января, ждет облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег. В городе — около минус 10.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 января в городе будет облачно с прояснениями и небольшой снег. Погоду сформирует периферия скандинавского антициклона.

    «Температура воздуха ночью -9...-11 градусов, днём -8...-10 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться», — сообщает центр «ФОБОС».


    Ветер подует северо-восточный, 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

    Уже завтра, 6 января, в Петербурге ожидается до 17 градусов мороза ночью и до 12 днем.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Свободу Лёхе!05 Янв 2023 в 10:52
    Ну, не знаю.., мне кажется, в этот четверг, петербуржцев ждёт.. - Третья серия "Живой воды"! ) Только вторую начал я пару часов назад смотреть, первая.. - сложно начиналась сразу после Нового Года но, - прекрасно зашла четыре часа назад! ) Ничуть не уступает (мягко говоря)).. - прогнозам синоптиков! ) - На вечер может быть оставишь? - Пожалуй.., честно.., интересно.., что дальше будет..) - Эй-эй, ты - пил, когда смотрел! - Ну, извини, Господи, прости, без 0,5 там не разобраться! ) - Если честно, то и.. - с 0,5 не так-то просто..) - Согласен) - А.., помнишь как всё начиналось?.. - Да ладно, спокоен я за.. петербуржцев и.. Ленинградцев! ) - С чего так? - Понятия не имею.., наверное, они.. - ? - Я не понимаю этого сочетания.. - Разности Температур? - Нет-нет, разности в.. Нравственности, наверное, слово просто не подобрать.. - Придумай! - Я не филолог! - Тут уж не гони, помнишь какие в Детстве со Словами все выкрутасы вытворяли?! - Я уже не Ребёнок, я - воздержусь..) Мат - для падений..)
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close