Небольшой снег и еще не очень холодно. Синоптики рассказали, что ждет петербуржцев в четверг

Петербуржцев в четверг, 5 января, ждет облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег. В городе — около минус 10.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 января в городе будет облачно с прояснениями и небольшой снег. Погоду сформирует периферия скандинавского антициклона.

«Температура воздуха ночью -9...-11 градусов, днём -8...-10 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться», — сообщает центр «ФОБОС».



Ветер подует северо-восточный, 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.