В тылу циклона относительно тепло. Морозы до минус 17 придут в Петербург уже скоро

В тылу циклона петербуржцев ждёт тихая погода с редким снегом. Пока ещё не очень холодно, хотя субъективно уже все минус 10.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 января в городе будет облачно с прояснениями, небольшой снег, слабый ветер. На дорогах гололедица. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 4–6 градусов, днём составит минус 3–5.

