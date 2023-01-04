В тылу циклона относительно тепло. Морозы до минус 17 придут в Петербург уже скоро

В тылу циклона петербуржцев ждёт тихая погода с редким снегом. Пока ещё не очень холодно, хотя субъективно уже все минус 10.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 января в городе будет облачно с прояснениями, небольшой снег, слабый ветер. На дорогах гололедица. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 4–6 градусов, днём составит минус 3–5.
«Сегодня в погоде Северной столицы ещё будут заметны отголоски циклона, уходящего на северо-восток европейской России. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
По данным «Яндекса», сегодняшние минус 5 градусов будут ощущаться как минус 10 при высокой влажности воздуха — 94%. Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от минус 14 до 0 градусов. Самое холодное 4 января выдалось в 1982 году — минус 32 днём, а самое тёплое — в 1988 году, плюс 6 градусов.
В ближайшие два дня возможен снег, температура будет понижаться. В ночь на 5 января — до минус 9–11, а в окрестностях до минус 14 градусов. А 6 января — до 17 градусов мороза ночью и до 12 днём.