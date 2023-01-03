Полное видео инцидента с каретой на Дворцовой: удивительно, что один из уехавших на скорой отделался лишь испугом

Полное видео инцидента с каретой на Дворцовой площади в Петербурге заставило силовиков ещё сильнее искать мужчину, который пытался оседлать лошадь.
На кадрах, которые оказались в распоряжении «Фонтанки» 3 января, лихой «наездник» неожиданно не только для возницы, но и для лошадей пытался оседлать одну из них. Лошади понесли прямо в толпу людей.
«Фонтанка.ру»
Под копытами и колёсами оказались с десяток, судя по видео, человек. Троих — отца, которому в канун Нового года исполнилось 42 года, с двумя детьми (9-летним мальчиком и 8-летней девочкой) — увезли в больницу. Мужчина попал в Мариинскую больницу с подозрением на перелом стопы, детей определили в детскую больницу имени Раухфуса также с подозрением на переломы ног и травмы головы. Отца после осмотра отпустили, так как перелом не подтвердился.
Карета устроила опасное шоу накануне около пяти вечера. После того, как она выехала из толпы, 38-летняя возница погнала её в гараж на Ташкентской улице. Там женщину задержали и отправили на медосвидетельствование. Она, предположительно, была нетрезва. Возница работала с компанией-владельцем кареты по договору только на новогодних каникулах.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокуратура Центрального района организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности перевозок людей.