Дело о карете на Дворцовой становится интереснее. Нетрезвый кучер в полиции, наездник – в бегах

Сотрудники полиции ищут мужчину, неудачно оседлавшего лошадь на Дворцовой площади. Женщина-кучер тоже попыталась сбежать после травмоопасного трюка незнакомца.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 2 января, после родео на Дворцовой площади в состоянии средней тяжести госпитализированы 43-летний мужчина, его 8-летний сын и 9-летняя дочь.



38-летняя женщина-кучер с места происшествия скрылась, но была найдена сотрудниками полиции и доставлена в отделение. Полицейские заподозрили у неё алкогольное опьянение и отправили на медосвидетельствование. Решается вопрос о привлечении ее к административной ответственности.

