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    Дело о карете на Дворцовой становится интереснее. Нетрезвый кучер в полиции, наездник – в бегах

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    Сотрудники полиции ищут мужчину, неудачно оседлавшего лошадь на Дворцовой площади. Женщина-кучер тоже попыталась сбежать после травмоопасного трюка незнакомца.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 2 января, после родео на Дворцовой площади в состоянии средней тяжести госпитализированы 43-летний мужчина, его 8-летний сын и 9-летняя дочь.

    38-летняя женщина-кучер с места происшествия скрылась, но была найдена сотрудниками полиции и доставлена в отделение. Полицейские заподозрили у неё алкогольное опьянение и отправили на медосвидетельствование. Решается вопрос о привлечении ее к административной ответственности.

    «В ходе разбирательства было установлено, что инцидент спровоцировал некий мужчина, проходивший мимо кареты. Полицией приняты меры к его установлению и задержанию», — добавили в ведомстве.

    Около 17:00 на Дворцовой площади прохожий попытался оседлать запряжённую в карету лошадь. Опасный трюк с искрами и стуком копыт попал на видео. Происшествие стало поводом для доследственной проверки СКР.

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