Дело о карете на Дворцовой становится интереснее. Нетрезвый кучер в полиции, наездник – в бегах

Сотрудники полиции ищут мужчину, неудачно оседлавшего лошадь на Дворцовой площади. Женщина-кучер тоже попыталась сбежать после травмоопасного трюка незнакомца.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 2 января, после родео на Дворцовой площади в состоянии средней тяжести госпитализированы 43-летний мужчина, его 8-летний сын и 9-летняя дочь.
38-летняя женщина-кучер с места происшествия скрылась, но была найдена сотрудниками полиции и доставлена в отделение. Полицейские заподозрили у неё алкогольное опьянение и отправили на медосвидетельствование. Решается вопрос о привлечении ее к административной ответственности.
«В ходе разбирательства было установлено, что инцидент спровоцировал некий мужчина, проходивший мимо кареты. Полицией приняты меры к его установлению и задержанию», — добавили в ведомстве.
Около 17:00 на Дворцовой площади прохожий попытался оседлать запряжённую в карету лошадь. Опасный трюк с искрами и стуком копыт попал на видео. Происшествие стало поводом для доследственной проверки СКР.