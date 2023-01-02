«Кони с каретой сошли с ума». Петербуржец устроил опасное родео на Дворцовой

На второй день новогодних гуляний петербуржец опробовал ковбойские приёмы на главной площади города. Гуляющим пришлось уносить ноги от испугавшейся лошади.



О происшествии на Дворцовой площади сообщается в официальном телеграм-канале Центрального района Петербурга. Во время прогулки мужчина попытался оседлать лошадь, запряженную в карету. Животное испугалось, сбросило наездника и устремилось в толпу.



В результате неудавшегося трюка пострадали двое детей и взрослый.



Петербурженка Марьяна рассказала в соцсетях, что в карету были запряжены два коня. «Кони с каретой сошли с ума и побежали давить толпу, я, естественно, машинально схватила ребёнка бежать, но экс-супруг взял его на руки и уволок, я в другую сторону побежала. Когда лошади остановились, я в ужасе искала ребёнка, благо быстро все нашлись, и мы удрапали в оцепенении», — написала она.

