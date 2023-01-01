Новый 2023 год наступил в Петербурге

В Петербург пришел Новый 2023 год. Горожане и гости Северной столицы, несмотря ни на что, собрались на Дворцовой площади.
Подготовка к празднику для некоторых петербуржцев оказалась неожиданно омрачена. В районе девяти часов вечера 31 декабря людей, пытавшихся пройти на Дворцовую площадь со стороны Невского проспекта, начала вытеснять полиция.
На Невском звучали слова о «проверке». Празднику не помешало даже это: над проспектом засияли первые фейерверки. Запечатлеть их помогла супервидовая веб-камера.
На Дворцовую площадь людей все же пустили. Собираться начали загодя (часов с девяти вечера) и с огоньком. Как передает корреспондент «Фонтанки», на перекрытом Невском за зрителя массово боролись уличные музыканты. Именно они обеспечивают атмосферу праздника в силу отсутствия городского концерта. Фейерверки тоже организовываются своими силами и с особым энтузиазмом.