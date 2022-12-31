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    «Дворцовая закрыта». В центре Петербурга ищут подступы к главной ели

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    Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

    Решившие встретить Новый год в центре Петербурга столкнулись с неожиданным препятствием, напоминающим о митингах. Главный путь к Дворцовой площади вечером 31 декабря оказался перекрыт.

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    Пешеходный Невский проспект обезлюдел у набережной Мойки. Около девяти часов вечера полиция выставила ограждения, гуляющих отправили искать другие пути.

    «Уважаемые граждане, проход закрыт. Просим вас покинуть проезжую часть до Казанской улицы Обследование территории», — объясняют в громкоговоритель.

    Пропуском может служить прописка. Как рассказала «Фонтанке» читательница, её компании удалось проскочить на набережную Мойки в последний момент, у остальных спрашивали адрес: «На Большую Конюшенную пускают только по прописке, женщину не пустили, потому что она здесь не живёт».

    «Дворцовая закрыта. И неясно, когда откроют», — жалуются петербуржцы.

    На Невском тем временем рекомендуют идти через Певческий мост или Гороховую, добавляя, что, возможно, через час можно будет пройти напрямик.

    Для администрации Центрального района и комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности вопрос о перекрытиях для пешеходов оказался неожиданным. В пресс-службе его переадресовали тем, кто ставил заборы. «Фонтанка» попросила полицию объяснить смысл мероприятия.

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