ТАСС: ВСУ нанесли ракетный удар по зданию ПТУ в Макеевке. Могут быть погибшие

Украинские военные в новогоднюю ночь нанесли массированный удар по городу Макеевка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает 2 января ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах ДНР.



По данным собеседника агентства, били из РСЗО HIMARS. Среди целей оказалось здание ПТУ, причиной этого могло послужить «использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов».



«Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов», — говорит источник ТАСС.

