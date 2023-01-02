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    Боевые действия на Украине

    ТАСС: ВСУ нанесли ракетный удар по зданию ПТУ в Макеевке. Могут быть погибшие

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    Украинские военные в новогоднюю ночь нанесли массированный удар по городу Макеевка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает 2 января ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах ДНР.

    По данным собеседника агентства, били из РСЗО HIMARS. Среди целей оказалось здание ПТУ, причиной этого могло послужить «использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов».

    «Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов», — говорит источник ТАСС.

    Остается неизвестным количество пострадавших и погибших в результате удара. Эта информация уточняется. Минобороны РФ пока не комментировало произошедшее.

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