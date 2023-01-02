Губернатор: Среди погибших в Макеевке были военные из Самары

Военнослужащие из Самарской области были среди погибших в результате ракетного обстрела города Макеевки в Донецкой народной республике. Об этом 2 января заявил губернатор региона Дмитрий Азаров.



«Под ударом вражеских сил оказались в том числе и наши земляки. Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются», — заявил он (цитата по 63.RU).



Он отметил, что в соцсетях много фейковой информации и посоветовал жителям обращаться для уточнения данных в военкоматы или по номеру 122. Азаров пообещал, что власти окажут всю необходимую помощь в лечении раненых и поддержат семьи военнослужащих.

