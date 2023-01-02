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    Боевые действия на Украине

    Губернатор: Среди погибших в Макеевке были военные из Самары

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    Военнослужащие из Самарской области были среди погибших в результате ракетного обстрела города Макеевки в Донецкой народной республике. Об этом 2 января заявил губернатор региона Дмитрий Азаров.

    «Под ударом вражеских сил оказались в том числе и наши земляки. Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются», — заявил он (цитата по 63.RU).

    Он отметил, что в соцсетях много фейковой информации и посоветовал жителям обращаться для уточнения данных в военкоматы или по номеру 122. Азаров пообещал, что власти окажут всю необходимую помощь в лечении раненых и поддержат семьи военнослужащих.

    В понедельник в Минобороны РФ подтвердили гибель 63 российских военнослужащих при обстреле Макеевки из РСЗО HIMARS. По пункту временной дислокации бойцов попали четыре снаряда, выпущенные украинской армией.

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