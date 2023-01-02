Губернатор: Среди погибших в Макеевке были военные из Самары

Военнослужащие из Самарской области были среди погибших в результате ракетного обстрела города Макеевки в Донецкой народной республике. Об этом 2 января заявил губернатор региона Дмитрий Азаров.
«Под ударом вражеских сил оказались в том числе и наши земляки. Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются», — заявил он (цитата по 63.RU).
Он отметил, что в соцсетях много фейковой информации и посоветовал жителям обращаться для уточнения данных в военкоматы или по номеру 122. Азаров пообещал, что власти окажут всю необходимую помощь в лечении раненых и поддержат семьи военнослужащих.
В понедельник в Минобороны РФ подтвердили гибель 63 российских военнослужащих при обстреле Макеевки из РСЗО HIMARS. По пункту временной дислокации бойцов попали четыре снаряда, выпущенные украинской армией.