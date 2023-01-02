Минобороны РФ: При обстреле Макеевки из HIMARS погибли 63 российских военных

Жертвами ракетного обстрела Макеевки в Донецкой народной республике стали 63 российских военнослужащих. Об этом 2 января заявили в Минобороны РФ.



По данным ведомства, ВСУ нанесли удар шестью реактивными снарядами американской системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений ВС РФ в районе Макеевки. Два снаряда удалось сбить, но еще четыре, судя по всему, достигли цели.

«В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих», — сказано в сообщении. В министерстве пообещали оказать всю необходимую поддержку и помощь близким погибших бойцов.

