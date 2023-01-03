Похмелье и снегопад загнали туристов в Эрмитаж

Онлайн веб-камера, расположенная в Большом дворе Зимнего дворца, в режиме реального времени показывает длинную очередь к парадному входу в музей. А на камере, установленной на Восточном крыле Главного штаба, видно, что хвост живой очереди выходит на Дворцовую площадь.

В соцсетях Эрмитажа уточняется, что он был закрыт 1 и 2 января, и открылся только с 3 января.

Январские праздники — традиционное время, когда количество желающих попасть в музей многократно возрастает. Чтобы справиться с наплывом посетителей, введены продлённые дни: 3, 4, 6 и 7 января. Главный музейный комплекс и Главный штаб открыты с 11:00 до 20:00. Кассы работают до 19:00. Но проход к кассам организован с небольшими временными интервалами, чтобы избежать массового скопления людей во входной зоне и гардеробе. Также введены паузы и в приеме посетителей в главном музейном комплексе: с 13:00 до 14:00 и с 15:00 до 16:00.