    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -5

    1 м/с, с-в

    753мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd70.34eur75.66

    Похмелье и снегопад загнали туристов в Эрмитаж

    3685
    3 комментария

    Туристы выстроились во внушительную очередь, чтобы попасть в Государственный Эрмитаж во вторник, 3 января.

    Онлайн веб-камера, расположенная в Большом дворе Зимнего дворца, в режиме реального времени показывает длинную очередь к парадному входу в музей. А на камере, установленной на Восточном крыле Главного штаба, видно, что хвост живой очереди выходит на Дворцовую площадь.

    ПоделитьсяПоделиться

    В соцсетях Эрмитажа уточняется, что он был закрыт 1 и 2 января, и открылся только с 3 января.

    Январские праздники — традиционное время, когда количество желающих попасть в музей многократно возрастает. Чтобы справиться с наплывом посетителей, введены продлённые дни: 3, 4, 6 и 7 января. Главный музейный комплекс и Главный штаб открыты с 11:00 до 20:00. Кассы работают до 19:00. Но проход к кассам организован с небольшими временными интервалами, чтобы избежать массового скопления людей во входной зоне и гардеробе. Также введены паузы и в приеме посетителей в главном музейном комплексе: с 13:00 до 14:00 и с 15:00 до 16:00.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close