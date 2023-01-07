В ночь на 7 января в Петербурге православные встречают праздник Рождества Христова — в Казанском соборе сейчас идет рождественская служба. На богослужение пришли сотни горожан и гостей города. Фотограф «Фонтанки» запечатлел, как проходит служба.
В Казанском соборе проходит рождественская служба
Рождество Христово - один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. В православии входит в число господских двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным Рождественским постом. Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также Украинская грекокатолическая церковь (в пределах Украины), старообрядцы и старостильные церкви празднуют 25 декабря (7 января) по юлианскому календарю. Константинопольская, Элладская и ряд иных поместных православных церквей празднуют 25 декабря по новоюлианскому календарю. Католическая церковь — 25 декабря по григорианскому календарю. Древние восточные церкви — 6 января.
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