Три! Два! Один! Шанхай — вери гуд! Как в Петербурге подпевали курантам

На Дворцовой площади петербуржцы и гости города встретили 2023 год. После неизбежного обратного отсчета пришло время выяснить, чем Шанхай лучше Пекина.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», людей на площади примерно вдвое меньше, чем годом ранее. Перед этим, напомним, в центре города начались необъяснимые перекрытия для пешеходов. Обратный отсчет вслед за курантами и всеобщее «Ура!» продолжилось общением и знакомством. В частности, один из присутствующих обрадовался, узнав, что рядом с ним в толпе — гости из Шанхая.
Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
«Фонтанка» считает, что Санкт-Петербург тоже very good. И поздравляет вас всех с Новым годом.