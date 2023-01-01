    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    4 м/с, южн

    749мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd70.34eur75.66

    Три! Два! Один! Шанхай — вери гуд! Как в Петербурге подпевали курантам

    1456
    3 комментария
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    На Дворцовой площади петербуржцы и гости города встретили 2023 год. После неизбежного обратного отсчета пришло время выяснить, чем Шанхай лучше Пекина.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщает корреспондент «Фонтанки», людей на площади примерно вдвое меньше, чем годом ранее. Перед этим, напомним, в центре города начались необъяснимые перекрытия для пешеходов. Обратный отсчет вслед за курантами и всеобщее «Ура!» продолжилось общением и знакомством. В частности, один из присутствующих обрадовался, узнав, что рядом с ним в толпе — гости из Шанхая.

    Андрей Бок/«Фонтанка.ру»



    «Фонтанка» считает, что Санкт-Петербург тоже very good. И поздравляет вас всех с Новым годом.

    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

    ЛАЙК3
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close