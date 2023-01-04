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    Центр Петербурга парализован. Но эти очереди необычные — они за красивым и вкусным

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    Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
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    В центре Петербурга сейчас как будто лето: столько гуляющего народа здесь бывает разве что в белые ночи. Но внутренний туризм и относительно тёплая погода делают своё дело. Люди готовы часами стоять на улице, чтобы попасть в музеи, на горку на Дворцовой площади и даже в знаменитую пышечную рядом с ДЛТ.

    «Мы выехали посмотреть один дворец и ярмарку, но очереди везде», — рассказывает читательница «Фонтанки». Ей на глаза попалась даже очередь в военкомат.

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    Толпа на Невском проспекте рядом с Мойкой тоже выглядит как очередь, но на самом деле это просто гулянья — люди медленно движутся по узкому тротуару.

    читательница «Фонтанки»

    Вот такой днём 4 января была очередь на крейсер «Аврора».

    читатель «Фонтанки» Максим

    А в пышечной на Большой Конюшенной рядом с ДЛТ небывалый аншлаг, к вечеру голодных стало ещё больше.

    Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

    В Эрмитаж стояли вчера, сегодня и, видимо, будут стоять и завтра. Музей напомнил, что в некоторые дни продлевает свою работу.

    Скриншот из группы <a href="https://vk.com/ochevidec_spb" class="io-leave-page _" target="_blank">ОЧЕВИДЕЦ СПб | ЧП</a>
    Скриншот из группы ОЧЕВИДЕЦ СПб | ЧП
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    На горки в парках можно попасть быстрее, хотя и там много народу. Если вы хотите избежать очередей и попробовать что-то более экзотическое, смотрите подборку 10 видов необычного зимнего отдыха на «Фонтанке» — среди них, например, буеры, айс-картинг, сноубайк или собачьи упряжки.

    Плотность пешеходов на улицах Петербурга может снизиться в ближайшие дни, когда в городе резко похолодает. В Ленобласти 6 января ожидается до минус 27 градусов.

    Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
    Скриншот из группы <a href="https://vk.com/ochevidec_spb" class="io-leave-page _" target="_blank">ОЧЕВИДЕЦ СПб | ЧП</a>
    Скриншот из группы ОЧЕВИДЕЦ СПб | ЧП

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