Центр Петербурга парализован. Но эти очереди необычные — они за красивым и вкусным

В центре Петербурга сейчас как будто лето: столько гуляющего народа здесь бывает разве что в белые ночи. Но внутренний туризм и относительно тёплая погода делают своё дело. Люди готовы часами стоять на улице, чтобы попасть в музеи, на горку на Дворцовой площади и даже в знаменитую пышечную рядом с ДЛТ.
«Мы выехали посмотреть один дворец и ярмарку, но очереди везде», — рассказывает читательница «Фонтанки». Ей на глаза попалась даже очередь в военкомат.
Толпа на Невском проспекте рядом с Мойкой тоже выглядит как очередь, но на самом деле это просто гулянья — люди медленно движутся по узкому тротуару.
читательница «Фонтанки»
Вот такой днём 4 января была очередь на крейсер «Аврора».
читатель «Фонтанки» Максим
А в пышечной на Большой Конюшенной рядом с ДЛТ небывалый аншлаг, к вечеру голодных стало ещё больше.
Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
В Эрмитаж стояли вчера, сегодня и, видимо, будут стоять и завтра. Музей напомнил, что в некоторые дни продлевает свою работу.
На горки в парках можно попасть быстрее, хотя и там много народу. Если вы хотите избежать очередей и попробовать что-то более экзотическое, смотрите подборку 10 видов необычного зимнего отдыха на «Фонтанке» — среди них, например, буеры, айс-картинг, сноубайк или собачьи упряжки.
Плотность пешеходов на улицах Петербурга может снизиться в ближайшие дни, когда в городе резко похолодает. В Ленобласти 6 января ожидается до минус 27 градусов.