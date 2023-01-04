Центр Петербурга парализован. Но эти очереди необычные — они за красивым и вкусным

Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В центре Петербурга сейчас как будто лето: столько гуляющего народа здесь бывает разве что в белые ночи. Но внутренний туризм и относительно тёплая погода делают своё дело. Люди готовы часами стоять на улице, чтобы попасть в музеи, на горку на Дворцовой площади и даже в знаменитую пышечную рядом с ДЛТ.



«Мы выехали посмотреть один дворец и ярмарку, но очереди везде», — рассказывает читательница «Фонтанки». Ей на глаза попалась даже очередь в военкомат.



Фото: читательница «Фонтанки» Очередь в военкомат Фото: читательница «Фонтанки» Фото: читательница «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Толпа на Невском проспекте рядом с Мойкой тоже выглядит как очередь, но на самом деле это просто гулянья — люди медленно движутся по узкому тротуару.



читательница «Фонтанки»

Вот такой днём 4 января была очередь на крейсер «Аврора».



читатель «Фонтанки» Максим

А в пышечной на Большой Конюшенной рядом с ДЛТ небывалый аншлаг, к вечеру голодных стало ещё больше.

Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

В Эрмитаж стояли вчера, сегодня и, видимо, будут стоять и завтра. Музей напомнил, что в некоторые дни продлевает свою работу.



На горки в парках можно попасть быстрее, хотя и там много народу. Если вы хотите избежать очередей и попробовать что-то более экзотическое, смотрите подборку 10 видов необычного зимнего отдыха на «Фонтанке» — среди них, например, буеры, айс-картинг, сноубайк или собачьи упряжки.