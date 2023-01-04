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    Неси меня, собачка: 10 необычных зимних развлечений в Петербурге и окрестностях

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    Если вы из тех, кто, только открыв глаза 1 января, бежит на каток или едет на горнолыжный курорт, эта подборка для вас. «Фонтанка» нашла 10 необычных занятий, которым можно предаться в Петербурге и его окрестностях, если стандартные зимние развлечения уже надоели. Где покататься на собачьих упряжках, что такое скиджоринг и буерный спорт, а куда можно с детьми — ответы в наших карточках.

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