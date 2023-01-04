Каникулы дошли до половины. Что делают петербуржцы на улицах — фоторепортаж «Фонтанки»

Новогодние каникулы дошли до середины. Народ веселится — кто как может. Большой популярностью пользуются горки в скверах, даже у взрослых.



Во время снегопада днём 4 января фотограф «Фонтанки» прогулялся в Александровском парке у метро «Горьковская» и запечатлел простые радости горожан: катки на дорожках, чай в чашке прямо на морозе. А вот маленькие собачки предпочитают снегу тёплое местечко за пазухой у хозяина.

