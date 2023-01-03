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    «Стоим два часа»: как на Дворцовой очередь мечется между Эрмитажем и туалетом

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    Гигантская очередь на Дворцовой площади в Петербурге стоит не только в Эрмитаж, но и в туалет. Фотокорреспондент «Фонтанки» 3 января прогулялся в толпе.

    Анастасия Барашкова/«Фонтанка.ру»

    «Стоим здесь почти два часа уже. Я уже не могу — здесь очень холодно», «Очень замерзли. В туалет хочется», — говорят стоящие в очереди люди.

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    Пока закутанные в капюшоны и шарфы взрослые стоят в ожидании своей очереди, дети бегают и валяются рядом. Посмотрите, как ситуация на Дворцовой выглядит с камер видеонаблюдения.

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