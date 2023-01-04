«Тише, граждане, все успеют». Эрмитаж напомнил о продлённой работе в праздничные дни

Эрмитаж напомнил, как меняется его график работы в новогодние праздники и Рождество. Для удобства посетителей в определенные дни музей закрывается позже, чем обычно.



Как отметили в пресс-службе Эрмитажа, на праздничной неделе музей работает с 3 по 8 января. 3, 4, 6 и 7 января — продлённые дни. Это значит, что Главный музейный комплекс и Главный штаб открыты с 11:00 до 20:00. Кассы прекращают продавать билеты с 19:00.



В Главном штабе сейчас открыта выставка «"Крокус". Возвращение. К 125-летию Николая Суетина». Она посвящена юбилею выдающегося художника русского авангарда. Специально к этой дате художниками Императорского фарфорового завода была восстановлена и расписана ваза формы «Крокус», которую когда-то создал мастер.

